Ζελένσκι: Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντηση στο Λευκό Οίκο, αρχικά εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, «οι οποίοι επιδεικνύουν αυτή τη σθεναρή υποστήριξη προς την Ουκρανία» και ευχαρίστησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία για την ενότητα που επιδεικνύουν, καθώς και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Όλοι τους ήταν παρόντες εδώ για να στηρίξουν την Ουκρανία και για να συζητήσουν σημαντικά θέματα που άπτονται του μέλλοντος της Ουκρανίας, της υποστήριξης προς τη χώρα μας στο μέλλον, προκειμένου να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη και να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας κι έτσι να τερματιστεί ο πόλεμος», σημείωσε ο Β. Ζελένσκι, εκφράζοντας τη βεβαιότητα του ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος.

«Επικεφαλής όλων των προσπαθειών είναι η συμμαχία των προθύμων, η οποία έχει κάνει πολλές συζητήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσους εταίρους που βρίσκονται στο πλάι μας και ακολουθούν ένα όραμα που αφορά τα μελλοντικά βήματα.

Και δεν μιλάω μόνο για ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοί μας και εταίροι, αλλά είναι και ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλες».

Αναφορικά με τα θέματα των συζητήσεων με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Β. Ζελένσκι ανέφερε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τόσο οι εγγυήσεις ασφαλείας, όσο και όσα πρέπει να γίνουν μετά τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να δείξουν ότι θα είναι μία από αυτές τις χώρες, οι οποίες θα βοηθήσουν και θα συντονίσουν όλους όσοι συμμετέχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω πως θα γίνουν αυτά τα βήματα, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να θίξω», ανέφερε ο Β. Ζελένσκι.

Ο Β. Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το δεύτερο σημαντικό σημείο έχει να κάνει με την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί, σημειώνοντας ότι η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση αυτού του πολύ δύσκολου και ακανθώδη ζητήματος και ότι πρέπει να ακολουθηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις προκειμένου να επιλυθεί.

«Συζητήσαμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι τα βήματα που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι απλά. Εντούτοις, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα και για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, καθώς και πολιτών και δημοσιογράφων που βρίσκονται στην αιχμαλωσία» σημείωσε.

Επιπλέον ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε μια διμερή συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας, ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Αυτό δημιουργεί ερωτήματα, διότι πριν από την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ έλεγε ότι θα ακολουθούσε τριμερής συνάντηση, αλλά μετά είπε ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι προσθέτει ότι σήμερα συζήτησε με τον Τραμπ και την Ευρώπη για εγγυήσεις ασφάλειας και ότι έλαβε σημαντικά μηνύματα από τις ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις.

Οι λεπτομέρειες αυτών των εγγυήσεων ασφάλειας, δήλωσε ο Ζελένσκι ότι θα καθοριστούν εντός 10 ημερών. Οι ΗΠΑ πρότειναν να πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Αναφορικά με το ζήτημα των εδαφών δήλωσε ότι «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν».

Πηγή: ertnews.gr