Μετοχές Intel αξίας 2 δισ. δολαρίων αγοράζει η SoftBank

Η ιαπωνική εταιρεία αυξάνει τα στοιχήματα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των τσιπ. Η εξαγορά γίνεται με μικρό discount έναντι της τρέχουσας τιμής.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 08:58

Η SoftBank Group Corp. συμφώνησε να αγοράσει μετοχές της Intel Corp. αξίας 2 δισ. δολαρίων, σε μια αιφνιδιαστική συμφωνία που στηρίζει έναν αμερικανικό κολοσσό σε δυσκολία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις δικές της φιλοδοξίες στους ημιαγωγούς.

Η ιαπωνική εταιρεία, η οποία προσθέτει την Intel σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κομβικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia Corp. και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), θα πληρώσει 23 δολάρια ανά μετοχή — μια μικρή έκπτωση σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της Intel. Οι μετοχές του αμερικανικού κατασκευαστή τσιπ, που θα εκδώσει νέες μετοχές στη SoftBank, εκτοξεύθηκαν πάνω από 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street. Οι μετοχές της SoftBank υποχώρησαν έως και 5,4% την Τρίτη στο Τόκιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο.

Η SoftBank, ιδιοκτήτρια της Arm Holdings Plc, επί δεκαετίες προσπαθεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην ΤΝ, αλλά έχει παραμείνει κυρίως θεατής στην παγκόσμια έκρηξη στον χώρο. Η πρόοδος στο Stargate, μια πρωτοβουλία ύψους 500 δισ. δολαρίων με την OpenAI, την Oracle Corp. και το επενδυτικό ταμείο MGX του Άμπου Ντάμπι για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ, είναι πιο αργή από το αναμενόμενο.

Για την Intel, η κίνηση της ιαπωνικής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν ιστορικό αμερικανικό κατασκευαστή τσιπ που αγωνίζεται να παραμείνει σχετικός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Intel επιδιώκει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι ξανά ηγέτης της τεχνολογίας, μετά την υστέρηση έναντι της TSMC στην κατασκευή τσιπ κατόπιν συμβολαίου και της Nvidia στο σχεδιασμό. Ο διευθύνων σύμβουλος Lip-Bu Tan συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο για συζητήσεις σχετικά με τρόπους διάσωσης της Intel.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα είχε συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για μια συμφωνία. Σύμφωνα με το Bloomberg News, αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο να αποκτήσει το κράτος μερίδιο περίπου 10% στην κατασκευάστρια τσιπ.

 

