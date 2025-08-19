Τα τέσσερα κρίσιμα στοιχεία από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ευρωπαίοι ηγέτες είχαν κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το BBC σταχειολογεί τα τέσσερα βασικά στοιχεία που προέκυψαν.

• Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στον ορίζοντα; Ο Τραμπ είπε ότι είχε τηλεφωνήσει στον Πούτιν για να κανονίσει διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι. Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

• Διαφωνία Τραμπ και Ευρωπαίων για την εκεχειρία – Ο Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει την ανάγκη για εκεχειρία πριν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, μια θέση που συνάντησε την αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς εκεχειρία», είπε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Ας δουλέψουμε λοιπόν πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία».

• Ο Τραμπ υπαινίσσεται εγγυήσεις ασφαλείας – Οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας, είπε ο Τραμπ. Αυτή είναι η πιο αποφασιστική τοποθέτησή του μέχρι σήμερα σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, που αποτελεί βασική ανησυχία για την Ουκρανία. Δεν είναι σαφές τι μορφή θα μπορούσαν να πάρουν αυτές οι εγγυήσεις, με πιθανές επιλογές την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο έδαφος, κοινές αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες, ανταλλαγή πληροφοριών ή λογιστική υποστήριξη.

• Ο Ζελένσκι ξεκινάει «επίθεση γοητείας» – Σε αντίθεση με την οξυμένη προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι αυτή τη φορά επέλεξε πιο συμφιλιωτικό τόνο, εμφανίστηκε με κοστούμι, κρατώντας προσωπική επιστολή από τη σύζυγό του και εκφράζοντας έξι φορές «ευχαριστώ» στα πρώτα λεπτά της συνάντησης.