Tα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Στην καρδιά οποιασδήποτε μελλοντικής μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα βρίσκεται κάποια μορφή εγγύησης ασφάλειας, με στόχο να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να δεσμευτούν προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας το ζήτημα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων». Όμως, μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παρασχεθούν από ευρωπαϊκά κράτη «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τι μορφή θα μπορούσε να πάρει αυτό; Υπάρχουν γενικά τέσσερις πιθανότητες σύμφωνα με το BBC:

Στρατεύματα στο έδαφος – Αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει αυτόν τον πόλεμο ως πρόβλημα της Ευρώπης. Για να δεσμεύσει χερσαίες δυνάμεις, ακόμη και σε ρόλο διατήρησης της ειρήνης, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά, θα απαιτούνταν μια τεράστια αλλαγή στάσης.

Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες – Αυτό είναι πιο πιθανό. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Ωστόσο, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια μη-αντιπαραθετική αναγνωριστική πτήση ή θαλάσσια περιπολία και σε μια ένοπλη σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Πληροφορίες – Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες των ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να συγκρατήσει την προέλαση των ρωσικών εισβολέων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας που θα γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ πιθανότατα θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν.

Υποστήριξη σε logistics – Όποια μορφή κι αν πάρει τελικά η «δύναμη διαβεβαίωσης» με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη σε logistics – και αυτός είναι ένας μη-θανατηφόρος τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον πιθανότατα θα ήταν ευχαρίστως πρόθυμη να βοηθήσει.