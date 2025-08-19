#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Tα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Τι κρύβει η δήλωση Τραμπ ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παρασχεθούν από ευρωπαϊκά κράτη «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Οι επιλογές της Ουάσιγκτον.

Tα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 09:44

Στην καρδιά οποιασδήποτε μελλοντικής μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα βρίσκεται κάποια μορφή εγγύησης ασφάλειας, με στόχο να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να δεσμευτούν προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας το ζήτημα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων». Όμως, μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παρασχεθούν από ευρωπαϊκά κράτη «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τι μορφή θα μπορούσε να πάρει αυτό; Υπάρχουν γενικά τέσσερις πιθανότητες σύμφωνα με το BBC:

Στρατεύματα στο έδαφος – Αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει αυτόν τον πόλεμο ως πρόβλημα της Ευρώπης. Για να δεσμεύσει χερσαίες δυνάμεις, ακόμη και σε ρόλο διατήρησης της ειρήνης, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά, θα απαιτούνταν μια τεράστια αλλαγή στάσης.

Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες – Αυτό είναι πιο πιθανό. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Ωστόσο, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια μη-αντιπαραθετική αναγνωριστική πτήση ή θαλάσσια περιπολία και σε μια ένοπλη σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Πληροφορίες – Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες των ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να συγκρατήσει την προέλαση των ρωσικών εισβολέων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας που θα γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ πιθανότατα θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν.

Υποστήριξη σε logistics – Όποια μορφή κι αν πάρει τελικά η «δύναμη διαβεβαίωσης» με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη σε logistics – και αυτός είναι ένας μη-θανατηφόρος τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον πιθανότατα θα ήταν ευχαρίστως πρόθυμη να βοηθήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πεκίνο: Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

Τα τέσσερα κρίσιμα στοιχεία από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 για την Ουκρανία

Σε δυο τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία θα μετέχει σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο