#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μαρκόν και Στάρμερ προεδρεύουν στη συνεδρίαση του «Συνασπισμού των Προθύμων»

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα για την ενημέρωση όλων των μελών του για τις συνομιλίες της Ουάσιγκτον.

Μαρκόν και Στάρμερ προεδρεύουν στη συνεδρίαση του «Συνασπισμού των Προθύμων»

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 13:43

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα προεδρεύσουν σήμερα (19/8) της συνεδρίασης του «Συνασπισμού των Προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης, είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσιγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα για την ενημέρωση όλων των μελών του για τις συνομιλίες της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο επεξεργάζεται το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που η χώρα του ζητά από τους συμμάχους και ότι η συζήτηση θα συνεχισθεί σήμερα σε επίπεδο ηγετών.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας βρίσκονται επίσης τώρα σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μακρόν: Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα

Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα

H Bρετανία ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος

Ευρώπη και ΗΠΑ σχεδιάζουν το πακέτο ασφαλείας για την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο