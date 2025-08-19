Ευρώπη και ΗΠΑ σχεδιάζουν το πακέτο ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άρχισαν τη δουλειά για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο ενός πακέτου εγγυήσεων ασφαλείας που θα ανοίξει τον δρόμο για μια ιστορική συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι εγγυήσεις, οι οποίες θα εξειδικευτούν από στρατιωτικούς και αξιωματούχους από τον χώρο των πληροφοριών, έχουν στόχο να επιτρέψουν στην Ουκρανία να ενισχύσει τον αριθμό των στρατευμάτων της χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η απαίτηση της Ρωσίας για περιορισμούς στο μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ως μέρος μιας μελλοντικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

H σύνοδος κορυφής στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και αρκετών ευρωπαίων ηγετών χθες απέδωσε μια πιο σαφή δέσμευση από την αμερικανική κυβέρνηση να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες αυτές κατεύνασαν προς το παρόν τις ανησυχίες στο Κίεβο και την Ευρώπη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στραφεί προς τη Μόσχα μετά τις συζητήσεις του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για Εγγυήσεις Ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ένα πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας θα βασιστεί επίσης στο έργο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», μιας ευρωπαϊκής ομάδας με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, και αναμένεται να περιλαμβάνει στο μέλλον μια πολυεθνική δύναμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η μορφή της δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ανέφεραν.

Οι ηγέτες εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη σε «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5» –αναφορά στη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και σε μια πρόταση που είχε αρχικά καταθέσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι– στη συνάντηση της Δευτέρας, είπαν οι πηγές. Προειδοποίησαν ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες και ο ρόλος των ΗΠΑ στη μελλοντική ρύθμιση θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν από τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Πολλά παραμένουν ασαφή. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο Πούτιν εξασφάλισε την περασμένη εβδομάδα μια σημαντική νίκη αποφεύγοντας νέες αμερικανικές κυρώσεις. Παραμένει επίσης ο κίνδυνος ο Τραμπ να κατηγορήσει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εάν προκύψει αδιέξοδο τις ερχόμενες εβδομάδες, είπε το ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, αν ο Τραμπ τηρήσει την υπόσχεσή του για εγγυήσεις, ο Πούτιν ίσως αναγκαστεί είτε να υπερβεί τις κόκκινες γραμμές του, είτε να ρισκάρει ρήξη με τον Τραμπ, πρόσθεσε.

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών όπλων, αναμένεται να πέσει στους ώμους της Ευρώπης. Ο Τραμπ και μια βασική ομάδα Ευρωπαίων ηγετών πιθανόν να πραγματοποιήσουν σύντομα τηλεδιάσκεψη για να παρακολουθήσουν την πρόοδο των αξιωματούχων τους και να συμφωνήσουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες, είπαν οι πηγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «τα ευρωπαϊκά έθνη θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του βάρους» και ότι οι ΗΠΑ «θα τα βοηθήσουν και θα κάνουμε την κατάσταση πολύ ασφαλή».

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί στρατεύματα χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Κάθε συμφωνία θα υπολείπεται της πλήρους ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που παραμένει κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα και έχει αποκλειστεί από αρκετά κράτη-μέλη, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο έχει προτείνει στο παρελθόν εγγυήσεις που θα ήταν διαμορφωμένες ώστε να είναι αναποτελεσματικές, για παράδειγμα δίνοντας στη Ρωσία δικαίωμα βέτο.

Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο και τον παρότρυνε να αρχίσει να προετοιμάζεται για συνάντηση με τον Ζελένσκι σε τοποθεσία που θα καθοριστεί. «Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μια Τριμερή, που θα είναι οι δύο Πρόεδροι συν εμένα», είπε.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα συμφωνήσει σε μια τέτοια συνάντηση. Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ είπε μόνο ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν την ιδέα.