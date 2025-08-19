Oι προοπτικές ειρήνης ρίχνουν τις μετοχές των αμυντικών εταιρειών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα υποχώρησαν σήμερα Τρίτη, καθώς η πρόοδος προς την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία κάνει τους επενδυτές να διερωτώνται μήπως το εκρηκτικό ράλι στον κλάδο οδηγείται στο τέλος του.

Οι μετοχές της ιταλικής αμυντικής εταιρείας Leonardo υποχώρησαν σχεδόν 10%, ενώ οι μετοχές των γερμανικών Hensoldt και Rheinmetall βούτηξαν 8,4% και 5,1% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν» στην υποστήριξη της Ουκρανίας για την υπεράσπισή της, εάν επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, και δεσμεύτηκε να οργανώσει συνάντηση μεταξύ των ηγετών Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, με χρηματοδότηση από την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να λάβει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, και η συζήτηση για περισσότερες δαπάνες σε αμερικανικό εξοπλισμό, είναι αρνητική γι' αυτές τις εταιρείες», δήλωσε ο Craig Cameron, επικεφαλής ευρωπαϊκών μετοχών στη Franklin Templeton. Οι υψηλές αποτιμήσεις σήμαιναν ότι «υπάρχει ανάγκη για αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές σημείωσαν άνοδο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με ώθηση και από το γερμανικό πακέτο δαπανών για τον στρατό, που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο. Το Βερολίνο χαλαρώνει το αυστηρό φρένο χρέους για να ξεκλειδώσει μια νέα εποχή δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές, εν μέρει λόγω των ενδείξεων ότι η Ουάσιγκτον αποσύρεται από την εμπλοκή της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ακόμα και μετά τις πτωτικές κινήσεις της Τρίτης, η μετοχή της Rheinmetall διατηρείται αυξημένη πάνω από 150% φέτος, ενώ η Saab έχει εκτιναχθεί 110%. Η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales έχει σημειώσει άλμα 66%.

Η Caroline Shaw, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη Fidelity International, δήλωσε ότι είχε «περιορίσει» τη θέση της σε ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικού κλάδου στις αρχές Αυγούστου, επειδή «το περιβάλλον για την άμυνα είχε εξελιχθεί και οι αποτιμήσεις φαίνονταν ολίγον τραβηγμένες».

Το χρέος σε δολάρια που αναδιαρθρώθηκε από την Ουκρανία πέρυσι επίσης σημείωσε άνοδο την Τρίτη, καθώς παίζονται στοιχήματα ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα αυξήσει τις πιθανότητες αποπληρωμής.

Ένα βασικό ομόλογο λήξης 2035 αυξήθηκε από 58 σε λίγο κάτω από 60 σεντς ανά δολάριο, αφήνοντάς το υψηλότερα κατά σχεδόν 25% αυτό τον μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Το χρέος θα αποφέρει επιπλέον πληρωμές εάν το ουκρανικό ΑΕΠ ξεπεράσει τους στόχους για το 2028, κάτι που οι επενδυτές λένε ότι είναι πιθανό μόνο εάν τελειώσει ο πόλεμος τους επόμενους μήνες.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν ήταν ο μόνος παράγοντας που οδήγησε στην άνοδο των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών, επομένως τυχόν εκεχειρία δεν θα ανατρέψει τις προοπτικές, σημειώνει ωστόσο ο Cameron.

«Αυτές οι εταιρείες δεν επιστρέφουν εκεί που ήταν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο», είπε. «Το μακροπρόθεσμο αφήγημα της Ευρώπης, που χρειάζεται να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, ισχύει — δεν νομίζω ότι επιστρέφουμε στον παλιό κόσμο, ακόμα κι αν υπάρξει εκεχειρία».

Τον Ιούνιο τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο ισοδύναμο του 5% του ΑΕΠ, μετά από πιέσεις της Ουάσιγκτον.

«Η ανησυχία της αγοράς είναι ότι το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη θα αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα των μελών του ΝΑΤΟ να επιτύχουν τις αυξημένες δεσμεύσεις δαπανών», δήλωσε ο Giles Parkinson, επικεφαλής μετοχών στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων TrinityBridge.

Οπως είπε, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τα ευρωπαϊκά αμυντικά αποθέματα θα εξαρτηθούν από το αν η Μόσχα θα αναδειχθεί ισχυρότερη ή ασθενέστερη από τον τρέχοντα γύρο συνομιλιών, καθώς οποιαδήποτε επέκταση της ρωσικής επικράτειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών στην περιοχή.

«Η ευρωπαϊκή άμυνα εξακολουθεί να αποτελεί θέμα με υψηλή ιεράρχηση για μας, αλλά όχι πλέον το κορυφαίο», δήλωσε ο Gerry Fowler, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην UBS. Οπως είπε, το θέμα είχε γίνει «ακριβό και έχει συσσωρεύσει παγκόσμιους επενδυτές φέτος».

Ως αποτέλεσμα, «πρέπει συνεχώς να βλέπεις λόγους για περισσότερες αγορές, που τώρα έχουν σταματήσει».

Ο Magesh Kumar Chandrasekaran, στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών μετοχών στην Barclays, δήλωσε ότι ναι μεν η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός μπορεί να αποφέρει στους επενδυτές κέρδη από αμυντικές μετοχές βραχυπρόθεσμα, ωστόσο οι προοπτικές για τον τομέα παραμένουν ελπιδοφόρες.

«Παραμένουμε ταύροι», είπε. «Σε όλο τον κόσμο θα προκύπτει η ανάγκη για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες. Τίποτα δεν θα σταματήσει τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης».