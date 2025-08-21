Αρνείται να παραιτηθεί η κυβερνήτης της Fed που στοχοποίησε ο Τραμπ

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) Λίζα Κουκ έστειλε μήνυμα ότι προτίθεται να παραμείνει στην κεντρική τράπεζα, αψηφώντας τις εκκλήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παραίτησή της λόγω κατηγοριών περί τραπεζικής απάτης σε στεγαστικά δάνεια.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να εξαναγκαστώ σε παραίτηση από τη θέση μου λόγω ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet», επεσήμανε η Κουκ σε γραπτή δήλωση που εστάλη μέσω εκπροσώπου της Fed. «Αντίθετα, σκοπεύω να αντιμετωπίσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε ένα μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Συνεπώς, συγκεντρώνω ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε οποιαδήποτε νόμιμα ερωτήματα και να παραθέσω τα πραγματικά στοιχεία».

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, ζήτησε πρόσφατα από την Υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να ερευνήσει την Κουκ σχετικά με δύο στεγαστικά δάνεια. Μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ κάλεσε την Τετάρτη το πρωί την Κουκ να παραιτηθεί με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία παραίτηση θα δημιουργούσε ακόμη μια κενή θέση που θα μπορούσε να καλύψει ο Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, την ώρα που ο πρόεδρος αυξάνει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «πολύ αργό» επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια μήνες νωρίτερα και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι και ο ίδιος θα έπρεπε να αποχωρήσει. Ο Τραμπ και ο Πουλτ έχουν επίσης επικρίνει έντονα τον Πάουελ και τη Fed για το κόστος του συνεχιζόμενου έργου ανακαίνισης της έδρας της τράπεζας.

Ο Πουλτ, σε επιστολή του προς την Μπόντι και τον αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Εντ Μάρτιν στις 15 Αυγούστου, υποστήριξε ότι η Κουκ ενδέχεται να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Η επιστολή ανέφερε ότι η Κουκ «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και στοιχεία ακινήτων προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, διαπράττοντας πιθανόν απάτη».

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και δεν είναι σαφές αν η Μπόντι θα προχωρήσει σε έρευνα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προηγουμένως αρνηθεί να σχολιάσει την επιστολή του Πουλτ.