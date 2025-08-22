Με κέρδη 8% κλείνει την εβδομάδα η τιμή του φυσικού αερίου

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατευθύνονται προς την πρώτη ανοδική εβδομάδα εδώ και τρεις, καθώς η αρχική αισιοδοξία για τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία εξασθενεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς κινήθηκαν υψηλότερα σήμερα και οδηγούν σε κέρδος περίπου 8% αυτήν την εβδομάδα. Οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε χαμηλό ενός έτους εν όψει μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Για πολλούς traders, η προοπτική ειρήνης παραμένει ακόμα μακρινή, όπως και η πιθανότητα να επιστρέψουν στην αγορά επιπλέον ποσότητες ρωσικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται για την προμήθεια αερίου με άλλους αγοραστές, καθώς προετοιμάζεται για το χειμώνα.

«Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά από μια συμφωνία που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη», ανέφεραν αναλυτές της Energy Aspects Ltd., υπό την ηγεσία της Erisa Pasko, σε σημείωμά τους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Προς το παρόν, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου προετοιμάζεται για τις επικείμενες εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία, έναν βασικό προμηθευτή αερίου, που θα περιορίσουν τις διαθέσιμες προμήθειες. Ίσως χρειαστούν υψηλότερες τιμές για να προσελκύσουν φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου και να αποτραπεί η αποστολή τους στην Ασία.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ο δείκτης αναφοράς του ευρωπαϊκού αερίου, ενισχύθηκαν κατά 1,1% στα 33,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα σήμερα το πρωϊ στο Άμστερνταμ.