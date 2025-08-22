ΕΚΤ: Πώς θα επηρεαστούν τα επιτόκια μετά το εμπορικό deal με ΗΠΑ

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι μπορούν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και δεν βλέπουν την εμπορική συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον να προκαλεί σημαντικές οικονομικές ανησυχίες.

Δεδομένου ότι τα επιτόκια παρέμειναν στο 2% τον περασμένο μήνα, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό έχουν εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον Ιούνιο, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Προβλέπεται μείωση των πιέσεων στις τιμές το 2026, προτού επιτευχθεί ο στόχος του 2% το 2027.

Οι τριμηνιαίες προβλέψεις Σεπτεμβρίου αναμένεται να επιβεβαιώσουν ένα τέτοιο σενάριο, ανέφεραν οι πηγές. Ετσι, θα ενισχυθούν τα επιχειρήματα ορισμένων αξιωματούχων ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει με τη μείωση επιτοκίων και θα πρέπει να διατηρήσει χώρο για μελλοντικά σοκ, ενώ παράλληλα θα καθησύχαζε όσους ανησυχούν για επίμονη υποτίμηση του πληθωρισμού, ανέφεραν.

Μετά από οκτώ μειώσεις κατά 25 μονάδες σε ένα χρόνο, η ΕΚΤ έδωσε σήμα τον Ιούλιο ότι ο πήχης για περαιτέρω κινήσεις είναι υψηλός. Έκτοτε, τα στοιχεία αποκάλυψαν απροσδόκητη ανάπτυξη για την οικονομία των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης και πληθωρισμό ελαφρώς ταχύτερο από τον αναμενόμενο.

Ενώ τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι η συρρίκνωση του γερμανικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο ήταν χειρότερη απ' ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, παραμένει η ελπίδα ότι η μεγαλύτερη οικονομία της γηραιάς ηπείρου θα βρει την περπατησιά της μόλις απορροφηθεί η υπερπροσφορά δημόσιων δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Υπάρχει επίσης πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στο εμπορικό πεδίο, μετά τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αν και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν σε εγρήγορση καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την... κυκλοθυμία του.

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία επιμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ. Ο δασμός που ισχύει τώρα είναι λίγο πάνω από το επίπεδο που υπέθεσε η ΕΚΤ τον Ιούνιο, αλλά «πολύ κάτω» από ένα δυσμενές σενάριο που είχε επίσης χαρτογραφήσει, είπε.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της S&P Global, η επιχειρηματική δραστηριότητα έφτασε σε υψηλό 15 μηνών τον Αύγουστο, αλλά παρατηρείται αδυναμία στις παραγγελίες εξαγωγών.

Οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να αναμένουν μια τελική μείωση επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο — τρεις μήνες αργότερα απ' ό,τι είχαν προβλέψει τον Ιούλιο. Οι traders βλέπουν λιγότερες από 50% πιθανότητες για ένα τέτοιο αποτέλεσμα και δεν προεξοφλούν τα περαιτέρω βήματα.