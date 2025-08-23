Εκθεση: Οι δασμοί θα μειώσουν το χρέος των ΗΠΑ κατά $4 τρισ.

Η επιβολή δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει το έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 4 τρισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση δημοσιονομικού ελεγκτικού σώματος του Κογκρέσου, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των ανησυχιών ότι η φορολογική μεταρρύθμιση του προέδρου θα επιδεινώσει τα δημοσιονομικά της χώρας, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (22/8) ότι οι δασμοί που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος θα μειώσουν το πρωτογενές έλλειμμα κατά 3,3 τρισ. δολάρια έως το 2035, ενώ οι πληρωμές τόκων θα μειωθούν κατά 700 δισ. δολάρια επιπλέον.

«Ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές στους δασμούς θα μειώσουν το συνολικό έλλειμμα κατά 4 τρισ. δολάρια», δήλωσε ο Φίλιπ Σβάγκελ, διευθυντής του CBO, ενός ανεξάρτητου οργανισμού που υπάγεται στο νομοθετικό σώμα της κυβέρνησης.

Η συνολική επίδραση των δασμών στα επίπεδα του χρέους κατά την περίοδο αυτή είναι περίπου ένα τρίτο υψηλότερη από τα 3 τρισ. δολάρια που είχε εκτιμήσει το CBO με βάση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και μέσα Μαΐου.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επίδραση των εσόδων από τους δασμούς θα μετριάσει το δημοσιονομικό πλήγμα από τον ιστορικό νόμο του Τραμπ «One Big Beautiful Bill Act» για τις δαπάνες, ο οποίος προβλέπεται να αυξήσει τα επίπεδα του χρέους κατά 4,1 τρισ. δολάρια κατά την περίοδο αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην έκθεση χθες, λέγοντας ότι «ο Τραμπ είχε δίκιο» και ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα μειώσουν το έλλειμμα κατά πολύ περισσότερο από ό,τι περίμεναν -κάτι που δεν έχει ξαναγίνει».

Τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε μείζονα ανησυχία για τους επενδυτές τους τελευταίους μήνες, με ορισμένους διαχειριστές κεφαλαίων να προειδοποιούν ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της χώρας, που ανέρχεται σε περίπου 100%, έχει επιδράσει αρνητικά στην ελκυστικότητα των κρατικών ομολόγων.

Η ανάλυση του CBO δεν λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των δασμών στο μέγεθος της οικονομίας. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι δασμοί θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Ο Σβάγκελ προειδοποίησε επίσης ότι οι εκτιμήσεις «υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα», αναφέροντας «ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πιθανές εξαιρέσεις και έλλειψη προηγούμενων περιπτώσεων».

Η έκθεση συνιστά δικαίωση για τον Τραμπ και τα μέλη της κυβέρνησής του, οι οποίοι υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι δασμοί θα γεμίσουν τα κρατικά ταμεία σε βαθμό που θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των πρόσθετων δαπανών.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη Τρίτη ότι αναμένει τα έσοδα από τους δασμούς να αυξηθούν «σημαντικά» φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του.

«Θα μειώσουμε το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θα αρχίσουμε να αποπληρώνουμε το χρέος και στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε στο CNBC.

Μόνο φέτος, οι τρέχοντες δασμοί αναμενόταν να αποφέρουν έσοδα περίπου 200 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CBO, από περίπου 80 δισ. δολάρια ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global επικαλέστηκε αυτή την εβδομάδα την εισροή εσόδων από δασμούς στην απόφασή του να διατηρήσει σταθερή την αξιολόγηση του χρέους των ΗΠΑ σε «ΑΑ+», παρά τον αντίκτυπο του νομοσχεδίου για τις δαπάνες.

Η Λίζα Σινέλερ, διευθύντρια κρατικών αξιολογήσεων της S&P, δήλωσε ότι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές άγνωστες παράμετροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι επιβαρύνσεις, «θα έχουμε, κατά τη γνώμη μας, αρκετά σημαντικά έσοδα από δασμούς».

«Πιστεύουμε... ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντισταθμίσουν μέρος της δημοσιονομικής επιδείνωσης ή αδυναμίας που θα προκύψει από το νομοσχέδιο», τόνισε.

Ο οίκος Fitch, ανέφερε με τη σειρά του επίσης την επίδραση της «αύξησης των εσόδων από δασμούς» στα κρατικά ταμεία στην απόφασή του την Παρασκευή να διατηρήσει σταθερή την αξιολόγηση του χρέους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα «μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται», με το γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα να αυξάνεται ξανά το 2026 και το 2027, μετά από μια μείωση φέτος.

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος των δασμών ενδέχεται να υπερεκτιμηθεί μακροπρόθεσμα, καθώς η θετική επίδρασή τους στα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πιθανό να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου.

«Πρόκειται για μια προσωρινή ώθηση, αλλά όχι για κάτι που θα αλλάξει πραγματικά τη συνολική εικόνα», δήλωσε ο Τόμας Τόργκεσον, διευθύνων σύμβουλος της Morningstar.

«Δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σχετικά με το πόσο από αυτά τα έσοδα θα είναι πραγματικά διαρκή και θα εισπράττονται κάθε χρόνο».

Μόλις σταθεροποιηθούν οι δασμοί, συμπλήρωσε, υπάρχει κίνδυνος «εκτροπής του εμπορίου», όπου οι εξαγωγείς θα μετατοπίσουν τις δραστηριότητές τους από τις ΗΠΑ προς χώρες με χαμηλότερους δασμούς.

«Έτσι, τελικά, θα έχουμε ασθενέστερη ροή εσόδων μεσοπρόθεσμα».