Κεντρικοί τραπεζίτες: Χωρίς ξένους εργαζόμενους δεν υπάρχει ανάπτυξη

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν θα έχουν στη διάθεσή τους όσους εργαζόμενους χρειάζονται προκειμένου να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τις επόμενες δεκαετίες, παρά μόνο εάν προσελκύσουν περισσότερους ξένους, προειδοποίησαν κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες.

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση κορυφαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, οι επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας επισήμαναν την πρόκληση που συνιστά για την οικονομική ανάπτυξη η γήρανση του πληθυσμού.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η εισροή ξένων εργαζομένων θα διαδραματίσει «κρίσιμο ρόλο» στην αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου που προκαλούν οι δημογραφικές τάσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Χωρίς την εισροή ξένων εργαζομένων, σημείωσε, έως το 2040 η ευρωζώνη θα έχει 3,4 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους σε ηλικία εργασίας.

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης πέρασε την πανδημία σε «απροσδόκητα καλή κατάσταση», εν μέρει λόγω των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των ξένων εργαζομένων, είπε.

«Παρόλο που αντιπροσώπευαν μόνο το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι ξένοι εργαζόμενοι αποτελούν το ήμισυ της αύξησής του τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο αυστηρές και η παραγωγή χαμηλότερη».

Ο Καζούο Ουέντα, διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, δήλωσε ότι η ταχέως γερασμένη κοινωνία της χώρας του έχει καταστήσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ένα από τα «πιο πιεστικά» οικονομικά ζητήματα της χώρας.

Ενώ οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία, είπε ο Ουέντα, αποτελούν το ήμισυ της πρόσφατης αύξησης του εργατικού δυναμικού. «Περαιτέρω αυξήσεις σίγουρα θα απαιτήσουν μια ευρύτερη συζήτηση», είπε.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι, στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε την «οξεία» πρόκληση που θέτουν τα δημογραφικά στοιχεία και η μείωση της παραγωγικότητας στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις πλούσιες οικονομίες, τα ποσοστά γεννήσεων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο. Αυτό έχει αυξήσει τους λεγόμενους δείκτες εξάρτησης, που σημαίνει ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού δεν είναι πλέον σε ηλικία εργασίας.

Η προσέλκυση εργαζομένων για την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό θα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες, πιστεύουν οι οικονομολόγοι — παρά τις αυξανόμενες πιέσεις του λαϊκισμού και την όξυνση του δημόσιου αισθήματος σχετικά με τη μετανάστευση.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες προβλέπουν ότι η γήρανση του πληθυσμού όχι μόνο θα μειώσει την παραγωγή, αλλά κρύβει και τον κίνδυνο να αύξησης του πληθωρισμού, καθώς οι εργαζόμενοι θα απαιτήσουν υψηλότερους μισθούς σ' ένα περιβάλλον όπου οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι εκτεταμένες.