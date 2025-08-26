Η Nvidia βάζει τεστ στην πίστη της Wall Street στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πίστη της Wall Street στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει οδηγήσει τις αγορές μετοχών των ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά, θα δοκιμαστεί αύριο, όταν η Nvidia, η εταιρεία τσιπ αξίας 4 τρισ. δολαρίων, ανακοινώσει την πολυαναμενόμενη τριμηνιαία της έκθεση αποτελεσμάτων.

Η μετοχή της Nvidia, της πιο πολύτιμης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο, έχει εκτιναχθεί πάνω από 30% φέτος, και έγινε η πρώτη εταιρεία που φθάνει κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων. Έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην άνοδο 9% του S&P 500 το 2025, λόγω της τεράστιας κεφαλαιοποίησής της.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι ο ενθουσιασμός γύρω από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη — που έχει επίσης ενισχύσει εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon και η Palantir — θα συνεχίσει να αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα τα επόμενα χρόνια.

«Δεν πρόκειται μόνο για μία μετοχή», δήλωσε ο Arun Sai, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Pictet Asset Management. «Είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο — οι άνθρωποι το ερμηνεύουν σε σχέση με ολόκληρη την οικονομία».

Η ανακοίνωση της Nvidia έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για τις υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δείκτης Nasdaq 100, με βαριά συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών, διαπραγματεύεται περίπου στις 28 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του επόμενου έτους, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο 25 ετών, που είναι στις 22 φορές. Η Nvidia διαπραγματεύεται περίπου στις 40 φορές τα αναμενόμενα κέρδη της, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι τεχνολογικές μετοχές υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια απαισιόδοξη έκθεση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Sam Altman, έθεσαν αμφιβολίες για το πολύμηνο ράλι του κλάδου, θυμίζουν οι Financial Τimes.

Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν την έκθεση κερδών της Nvidia, που θα δημοσιευθεί μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, με την ίδια βαρύτητα που έχουν εκθέσεις-«ορόσημα» για την οικονομία, οι οποίες συχνά επηρεάζουν τις αγορές.

«Δεν είναι μόνο ότι η Nvidia είναι μια μεγάλη συμμετοχή στα χαρτοφυλάκια», δήλωσε ο Jon Zauderer, επικεφαλής πωλήσεων ειδικών στη Βόρεια Αμερική στη Citigroup. «Είναι η ατμομηχανή αυτού του τρένου της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει τεράστια προσοχή στα μηνύματά τους».

Ο Daniel Newman, διευθύνων σύμβουλος της ερευνητικής εταιρείας The Futurum Group, συμφώνησε, λέγοντας ότι «μια απρόσμενη έκπληξη» — μια σαφής αποτυχία είτε στα έσοδα είτε στις εκτιμήσεις — «θα ήταν ο απόλυτα ταχύτερος τρόπος να βυθιστεί η αγορά».

Οι μεγαλύτεροι πελάτες της Nvidia — Microsoft, Google, Meta και Amazon — έχουν δείξει τις τελευταίες εβδομάδες ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν τεράστια ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τις δαπάνες να αναμένεται να φθάσουν τα 350 δισ. δολάρια φέτος.

Η Nvidia κατασκευάζει επεξεργαστές γραφικών που χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση μοντέλων που υποστηρίζουν προϊόντα όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Nvidia θα ανακοινώσει έσοδα 46 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της FactSet. Οι προσδοκίες της αγοράς έχουν αυξηθεί σταθερά από τον Ιούνιο, καθώς τα πολύμηνα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου έχουν ενισχύσει περαιτέρω τις ελπίδες για την επίδοση της Nvidia.

Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις των αναλυτών, αυτό θα σήμαινε αύξηση εσόδων 53% σε ετήσια βάση, ισχυρή για μια μεγάλη, καθιερωμένη εταιρεία, αλλά πάντως πτώση σε σχέση με την αύξηση 69% του προηγούμενου τριμήνου και πολύ χαμηλότερη από το άνω του 250% που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2024.

Ο Joseph Moore, αναλυτής του κλάδου ημιαγωγών στη Morgan Stanley, δήλωσε ότι οι αγορές δεν πρέπει να ανησυχούν υπερβολικά για την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων.

«Ο κόσμος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη σε σχέση με τους ανταγωνιστές, και προς το παρόν τα πάνε πολύ καλά από αυτή την άποψη. Η αγορά είναι άνετη με την τρέχουσα πορεία ανάπτυξης», είπε.