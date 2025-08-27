Σπεύδει να μηδενίσει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να επισπεύσει έως το τέλος της εβδομάδας την υιοθέτηση νομοθεσίας ώστε να καταργήσει όλους τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ένα αίτημα που έθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως προϋπόθεση, προτού οι ΗΠΑ μειώσουν τους δασμούς τους στις εξαγωγές αυτοκινήτων του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τα εμπορικά ζητήματα για την ΕΕ, θα προσφέρει επίσης προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές σε ορισμένα θαλασσινά και αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η ΕΕ έχει παραδεχθεί ότι η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ ευνοεί τις ΗΠΑ, αλλά ότι η συμφωνία είναι αναγκαία για να προσφέρει στις επιχειρήσεις σταθερότητα και βεβαιότητα. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την είχε περιγράψει προηγουμένως ως «μια ισχυρή, αν και όχι τέλεια συμφωνία».

Η κίνηση αυτή έρχεται παρότι ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες θα στοχοποιούσε και αν η ΕΕ θα εμπλεκόταν. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταφερθεί κατά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό που αφορά αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google της Alphabet Inc. και η Apple Inc.

Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους αντιμετωπίζουν σήμερα δασμό 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Αν και οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία που θα οδηγούσε σε μείωση των αμερικανικών δασμών σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ίσχυε για τα αυτοκίνητα έως ότου προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Εάν η ΕΕ προτείνει τη νομοθεσία έως το τέλος του μήνα, τότε ο δασμός 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Τα αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εξαγωγές του μπλοκ προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία μόνο να εξάγει 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινούρια αυτοκίνητα και ανταλλακτικά προς τις ΗΠΑ το 2024.

Η Επιτροπή θα παρακάμψει τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων -τη συνήθη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις- σχετικά με την πρόταση, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει γρήγορα, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.