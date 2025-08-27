#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Ο Νετανιάχου επιχειρεί να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει ο ίδιος

Αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. «Γενοκτονία διαπράττει ο ίδιος εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 17:08

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

