Ουκρανία: Υπόσχεται αντίποινα μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι επιθέσεις της Ρωσίας με drones σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στη βόρεια και νότια Ουκρανία άφησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν 60.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπόσχεται αντίποινα διατάσσοντας περισσότερα πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Τριάμισι χρόνια μετά τον πόλεμο, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αμφότερες εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία έχει βάλει στο στόχαστρο τα ενεργειακά και μεταφορικά συστήματα της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς πετρελαίου.

«Θα συνεχίσουμε τις ενεργές επιχειρήσεις μας ακριβώς με τον τρόπο που απαιτείται για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι είναι προετοιμασμένοι. Έχουν επίσης προγραμματιστεί νέα βαριά πλήγματα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X μετά τη συνάντηση με τον κορυφαίο στρατηγό της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν επιτεθεί σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 29.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς την Κυριακή.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, λίγο έξω από την Οδησσό, όπου επίσης υπέστησαν ζημιές κατοικίες και διοικητικά κτίρια, δήλωσε ο Ολέγκ Κάιπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού.

«Οι κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι ένα άτομο τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Η εταιρεία ηλεκτροδότησης DTEK δήλωσε ότι οι εργασίες επειγουσών επισκευών θα ξεκινήσουν μόλις ο στρατός της δώσει το πράσινο φως.

Στα ύδατα κοντά στο μεγάλο και στρατηγικής σημασίας λιμάνι, ένα πολιτικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Μπελίζ υπέστη μικρές ζημιές αφού προσέκρουσε σε άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Τσορνομόρσκ είναι ένα από τα τρία ουκρανικά λιμάνια που λειτουργούν σε ένα διάδρομο θαλάσσιων μεταφορών που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο.