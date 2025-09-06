Πώς οι AI agents μεταμορφώνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σιγά σιγά διεισδύει σε κάθε πτυχή της οικονομίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο όχι μόνο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά φαίνεται να αποτελεί το επόμενο «στοίχημα» τόσο για τις τεχνολογικές εταιρείες όσο και για τους «παίκτες» του τομέα λιανικής.

Όπως γράφει το αμερικανικό Fortune καθώς οι AI agents εξελίσσονται διαρκώς, οι αλλαγές που έρχονται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να είναι δραματικές.

Σύμφωνα με τους Financial Times η OpenAI, η Perplexity, η Google και η Microsoft έχουν εισαγάγει τους τελευταίους μήνες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητούν προϊόντα με τη βοήθεια των chatbots, ενώ οι agents είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις παραγγελίες εκ μέρους των καταναλωτών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των online αγορών

Μάλιστα όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η άνοδος των AI agents έχει οδηγήσει τους πωλητές και τα brands να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προωθούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα τους εντοπίζονται από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και έπειτα προτείνονται από τα chatbots.

Ειδικότερα, οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τεχνικές, όπως η δημιουργία μεγαλύτερων URLs που εμπεριέχουν λέξεις-κλειδιά ή φροντίζουν να έχουν παρουσία σε ιστοσελίδες που τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερο κύρος.

Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλεία αναζήτησης. Για παράδειγμα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας Semrush, σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών αναζητήσεων στο Google δεν οδηγούν πλέον σε κλικς. Αντ' αυτού, οι χρήστες βασίζονται στις απαντήσεις που τους δίνει η επισκόπηση AI.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αναλυτές της Gartner προβλέπουν ότι ο όγκος των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης θα μειωθεί κατά 25% έως το επόμενο έτος, λόγω της ανόδου των chatbots και των AI agents.

Ο ιδρυτής της ReFiBuy, Scot Wingo, δήλωσε στο αμερικανικό Fortune πως τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs), όπως το ChatGPT και το Perplexity έχουν κερδίσει σε σημαντικό βαθμό την προσοχή των καταναλωτών. «Από τη στιγμή που το Perplexity λάνσαρε την πρώτη του λειτουργία για αγορές, κατάλαβα ότι αυτή θα ήταν η επόμενη μεγάλη τάση στο ηλεκτρονικό εμπόριο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Από την πλευρά της η OpenAI σχεδιάζει να εισαγάγει ένα σύστημα ολοκλήρωσης αγορών στο ChatGPT, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές εντός της πλατφόρμας, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

«Τα ψώνια πρέπει να αποτελούν μια προσωποποιημένη εμπειρία», δήλωσε στους Financial Times η Lilian Rincon, αντιπρόεδρος προϊόντων για το Google Shopping. Πρόσθεσε δε ότι οι τελευταίες λειτουργίες της Google έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εξοικονομούν «χρόνο και κόπο» και να μην χρειάζεται να «έχουν 20 καρτέλες ανοιχτές, προσπαθώντας να αναζητήσουν διαφορετικά προϊόντα».

Το δημοσίευμα εξηγεί ότι τα chatbots ή τα agentic συστήματα συνήθως επιλέγουν τα προϊόντα που θα συμπεριλάβουν με βάση τα κορυφαία αποτελέσματα που εμφανίζονται στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Αντιθέτως, η Google χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό διαφημίσεων και αποτελεσμάτων αναζήτησης, παράλληλα με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη αποθηκευτεί για τους χρήστες, για να παρέχει πιο εξατομικευμένες προτάσεις.

Ωστόσο, εκτός από τις τεχνολογικές εταιρείες και οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου λανσάρουν AI εργαλεία προκειμένου να διευκολύνουν τους καταναλωτές στις αγορές τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το CNBC, η Walmart παρουσίασε πρόσφατα νέους «super agents», οι οποίοι έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τόσο τους πελάτες, όσο και τους εργαζόμενους της εταιρείας να εξοικονομήσουν επίσης χρόνο και κόπο.

Ποιες τάσεις «βλέπει» η αγορά

Η Hannah Chelkowski, συνιδρύτρια της Blank Ventures, σε δηλώσεις της στους Financial Times υποστήριξε πως οι λιανέμποροι παρατηρούν μια αύξηση στη λεγόμενη «σημασιολογική αναζήτηση» στα chatbots, όπου οι χρήστες κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ευρύτερες φράσεις, όπως για παράδειγμα «ρούχα για έναν γάμο στη Νότια Γαλλία» αντί για κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Κατά την ίδια, αυτό σημαίνει ότι οι κατάλογοι προϊόντων πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν περιγραφές κειμένου που να ταιριάζουν με αυτόν τον τύπο αναζήτησης.

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι έρευνα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Άνω Αυστρίας έδειξε ότι τα chatbots μπορούν να επηρεαστούν από τη διαφήμιση σε παραδοσιακούς ιστότοπους και κυρίως από τα κείμενα έναντι των εικόνων. Σύμφωνα με τους Financial Times αυτό σημαίνει ότι οι απλούστερες μορφές διαφήμισης με τη χρήση κειμένου μπορεί να είναι καλύτερες για τα brands που επιθυμούν να εμφανίζονται στα αποτελέσματα των chatbots.

Την ίδια ώρα ο Dimi Albers, διευθύνων σύμβουλος της Dept, επισήμανε ότι τα brands πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο όπου οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσω των chatbots και όχι μέσω των δικών τους ιστότοπων.

Πού εντοπίζονται οι προκλήσεις

Παρόλα αυτά, στη νέα αυτή εποχή που φαίνεται να ανοίγεται για το ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχουν και προκλήσεις. Όπως σημειώνει το Forbes σχετική έρευνα της Salesforce και της Accenture έδειξε ότι η κύρια ανησυχία των στελεχών του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών ήταν «η ποιότητα των αποτελεσμάτων» που παρουσιάζουν οι AI agents, ενώ ακολουθούσαν η «αποδοχή των εργαζομένων» και «η πεπαλαιωμένη τεχνολογία».

Το Forbes υποστηρίζει ότι αυτές οι ανησυχίες καταδεικνύουν τα ζητήματα εμπιστοσύνης που προκύπτουν για τους καταναλωτές, καθώς οι AI agents μεταβαίνουν από την παροχή βοήθειας στην αυτόματη λήψη αποφάσεων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της διαφάνειας, έτσι ώστε οι καταναλωτές να καταλαβαίνουν πώς και γιατί λαμβάνουν τις προτάσεις που λαμβάνουν.

Παρομοίως, ο John Bruce συνιδρυτής της Inrupt μιλώντας στους Financial Times προειδοποίησε ότι οι AI agents θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε έναν κόσμο όπου «τα καταστήματα και τα brands δεν έχουν πλέον σημασία» και οι επιλογές των καταναλωτών θα μπορούσαν να περιοριστούν, καθώς το σύστημα θα διαλέγει τα προϊόντα για αυτούς, αντί να τους παρουσιάζει όλες τις επιλογές.