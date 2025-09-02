#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απογοητευμένος ο Μπάφετ από τη διάσπαση της Kraft-Heinz

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σπάνιο λάθος για τον 95χρονο δισεκατομμυριούχο. Η Berkshire μείωσε την αξία της συμμετοχής της στα 8,4 δισ. δολάρια, από περισσότερα από 17 δισ. δολάρια στο τέλος του 2017 οδηγώντας σε απομείωση αξίας 3,8 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:32

Απογοητευμένος από τη σχεδιαζόμενη διάσπαση της Kraft-Heinz δηλώνει ο Γουόρεν Μπάφετ, αν και παραδέχεται ότι η συγχώνευση που ενορχήστρωσε πριν από μια δεκαετία δεν ήταν καλή ιδέα.

Παρόλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η διάσπαση του κολοσσού των συσκευασμένων τροφίμων σε δύο διαφορετικές εταιρείες θα διορθώσει τα προβλήματά του, ανέφερε το CNBC, με εκπρόσωπο της Berkshire Hathaway να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. 

Ο Μπάφετ δήλωσε επίσης ότι ο Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο τέλος του έτους, εξέφρασε την απογοήτευσή του στην Kraft-Heinz, σύμφωνα με το CNBC.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σπάνιο λάθος για τον 95χρονο δισεκατομμυριούχο. Τα τελευταία χρόνια, η κατασκευάστρια εταιρεία των Heinz Ketchup και Kraft Mac & Cheese παλεύει με τον πληθωρισμό και τη σημαντική μεταστροφή των καταναλωτών από τα συσκευασμένα τρόφιμα.

Η Berkshire μείωσε την αξία της συμμετοχής της στα 8,4 δισ. δολάρια, από περισσότερα από 17 δισ. δολάρια στο τέλος του 2017  οδηγώντας σε απομείωση αξίας 3,8 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο.

Η μετοχή της Kraft-Heinz υποχωρούσε έως και 6,7% στη Νέα Υόρκη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το σχέδιό της για τη διάσπαση, ενώ καταγράφει απώλειες της τάξεως του 21% στο διάστημα των τελευταίων μηνών έως την περασμένη Παρασκευή.

 

