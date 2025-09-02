#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Mε το αριστερό στον... κακό Σεπτέμβρη η Wall Street - Βουτιά στην τεχνολογία και τα ομόλογα

Mac & Cheese από τη μια, hot dogs από την άλλη: Η Kraft Heinz χωρίζεται στα δύο

Ανακοίνωσε τη διάσπαση σε δύο εταιρείες, χωρίζοντας διάσημα brands της, όπως το Heinz Ketchup και το Kraft Mac & Cheese από τα Oscar Mayer και τα Lunchables. Η κίνηση υπόσχεται να αλλάξει το μέλλον του κολοσσού τροφίμων.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:44

Η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι θα χωριστεί σε δύο ξεχωριστές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, με σκοπό τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της και την αξιοποίηση της αξίας της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μία θα περιλαμβάνει τις σάλτσες και τα συσκευασμένα γεύματά της, όπως το κέτσαπ Heinz και το Kraft Mac & Cheese, σύμφωνα με δήλωση της Kraft Heinz. Η μονάδα αυτή έχει σήμερα πωλήσεις ύψους 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δεύτερη θα πωλεί προϊόντα παντοπωλείου, όπως τα hot dog Oscar Mayer και τα Lunchables. Σήμερα έχει πωλήσεις ύψους 10,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ονόματα των δύο εταιρειών θα καθοριστούν σε διαφορετική ημερομηνία.

