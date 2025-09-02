Mac & Cheese από τη μια, hot dogs από την άλλη: Η Kraft Heinz χωρίζεται στα δύο

Η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι θα χωριστεί σε δύο ξεχωριστές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, με σκοπό τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της και την αξιοποίηση της αξίας της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μία θα περιλαμβάνει τις σάλτσες και τα συσκευασμένα γεύματά της, όπως το κέτσαπ Heinz και το Kraft Mac & Cheese, σύμφωνα με δήλωση της Kraft Heinz. Η μονάδα αυτή έχει σήμερα πωλήσεις ύψους 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δεύτερη θα πωλεί προϊόντα παντοπωλείου, όπως τα hot dog Oscar Mayer και τα Lunchables. Σήμερα έχει πωλήσεις ύψους 10,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ονόματα των δύο εταιρειών θα καθοριστούν σε διαφορετική ημερομηνία.