Βιλερουά (ΕΚΤ): Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο και η οικονομική ανάπτυξη είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις, υποστήριξε σήμερα Τρίτη (2/9) το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Σε δήλωσή του, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,1%, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών είναι «πολύ καλά ελεγχόμενες».

Συζητώντας την κατάσταση στη χώρα του -η οποία έχει πληγεί από μια ακόμη περίοδο πολιτικής αναταραχής - είπε ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης του δεύτερου τριμήνου σημαίνει ότι οι προοπτικές για ολόκληρο το έτος θα είναι τουλάχιστον ίσες με την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 0,6%.

«Με αυτή τη σχετική ανθεκτικότητα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αντιμετωπίσουμε το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της γαλλικής οικονομίας: τα πολύ υπερβολικά ελλείμματα και το χρέος μας», δήλωσε ο Βιλερουά.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης σε μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης που έχει οριστεί για τη Δευτέρα σχετικά με το σχέδιο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να μειώσει απότομα το δημοσιονομικό έλλειμμα το επόμενο έτος. Ο Βιλερουά δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη Γαλλία να τηρήσει την υπόσχεση της σημερινής κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029 για να σταθεροποιήσει το χρέος.

«Σήμερα δεν υπάρχει εύκολη, αβίαστη λύση για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όμως όσο περισσότερο περιμένει η χώρα μας να επιτεθεί σε αυτό, τόσο πιο επώδυνο θα είναι το φάρμακο», τόνισε.