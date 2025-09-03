#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν δεν συνωμοτεί με Κιμ Γιονγκ Γιουν και Σι Τζινπίνγκ κατά των ΗΠΑ

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου σχολίασε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, χθες Τρίτη, στο Truth Social, όπου έγραψε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος με τον Πούτιν».

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:08

Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη, «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ στο Πεκίνο, όπου βρίσκονται για να παραστούν στη μεγάλη, κινεζική, στρατιωτική παρέλαση.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ εκτίμησε ότι ο Τραμπ ίσως ειρωνευόταν.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

