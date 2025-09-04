Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι αλλά κάτι θα συμβεί

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS News.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το καταφέρουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικά σήμερα Πέμπτη με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα με τη Ρωσία θα ήταν από τα ευκολότερα που έχω αντιμετωπίσει, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο δύσκολο από κάποια άλλα», είπε.

Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος από την αδυναμία του να σταματήσει τις εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αφού αρχικά είχε προβλέψει ότι θα ήταν σε θέση να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Πούτιν: Να έρθει στη Μόσχα ο Ζελένσκι και θα τον δω

Πρόθυμος να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από το Πεκίνο, διερωτώμενος ωστόσο τι νόημα έχει κάτι τέτοιο. «Αξίζει τον κόπο;» είπε.

Όπως σημείωσε, είναι θετικός σε τυχόν συνάντηση αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένη, να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και να πραγματοποιηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα. «Ας έρθει στη Μόσχα και θα γίνει η συνάντηση», είπε.

Το Κίεβο απάντησε αρνητικά στην πρόταση Πούτιν. Ο Ζελένσκι από καιρό πιέζει για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, ώστε να συζητήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκτός ρωσικής επικράτειας, κατά προτίμηση σε ουδέτερα ευρωπαϊκά εδάφη, όπως η Ελβετία ή το Βατικανό, στην Τουρκία ή σε χώρες του Κόλπου.

με πληροφορίες από Reuters