Ελβετία: Θετικός παρέμεινε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία παρέμεινε θετικός για τρίτο συνεχόμενο μήνα, μεταδίδει το Bloomberg. Συγκεκριμένα οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 0,2% τον Αύγουστο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η διατήρηση του πληθωρισμού εντός του στόχου (0-2%) «ανακούφισε» τις πιέσεις που ασκούνταν στην κεντρική τράπεζα (SNB), για νέα μείωση επιτοκίων, καθώς η οικονομία απειλείται από τους δασμούς ύψους 39% που επέβαλε στη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά η θετική αυτή εξέλιξη, αν και πρόσφερε «ανάσα» στην SNB, ήταν κάτι που η τελευταία ανέμενε. Μάλιστα ο Αντιπρόεδρος της τράπεζας Αντουάν Μαρτέν είχε δηλώσει κατά την συνέντευξή του στην εφημερίδα L’Agefi ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος αποπληθωρισμού στην χώρα. Για την ακρίβεια, είπε, εκτιμούμε ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Ωστόσο η αύξηση των τιμών καταναλωτή στην ευρύτερη περιοχή του ευρώ παραμένει ισχυρότερη από αυτήν της Ελβετίας φτάνοντας στο 2,1% τον Αύγουστο.