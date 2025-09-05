#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Apple σπάει ρεκόρ πωλήσεων στην Ινδία

Με άνοδο 13% στα έσοδα και σχεδόν 9 δισ. δολάρια πωλήσεις, η Ινδία εξελίσσεται σε στρατηγική αγορά για την Apple, που επενδύει σε καταστήματα και παραγωγή iPhone στη χώρα.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:10

Οι ετήσιες πωλήσεις της Apple στην Ινδία έφτασαν το ρεκόρ των σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, τονίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τις κορυφαίες συσκευές της.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 13% τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο από 8 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, με τα iPhone της Apple να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.

Η Apple επενδύει στην Ινδία, η οποία αναμένεται να γίνει μια βασική αγορά τα επόμενα χρόνια, και επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής πώλησης και την παραγωγή iPhone στη χώρα.

