Φινλανδία: «Εξαιρετικά χρήσιμο» ένα σύστημα αεράμυνας ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, σε εκτενή συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην γαλλική εφημερίδα L' EXPRESS με τίτλο «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη χάσει τον πόλεμο σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία επί της αρχής ανάμεσα στη λεγόμενη «συμμαχία των Προθύμων» και τις ΗΠΑ ως προς τις «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Ειδικότερα ο Φινλανδός πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

«Το βασικό αποτέλεσμα της συζήτησής μας με τον πρόεδρο Τραμπ είναι ότι συμφωνούμε ως προς τις "εγγυήσεις ασφαλείας" για την Ουκρανία. Η αρχιτεκτονική αυτών βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την πλήρη ευθύνη και δέσμευση της Ουκρανίας και των Ενόπλων Δυνάμεών της -με 800.000 στρατιώτες, διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη, β) τη στήριξη της Ευρώπης από αέρος, ξηράς και θαλάσσης και στον τομέα των πληροφοριών, και γ) τη συνεισφορά των ΗΠΑ, για την οποία λεπτομέρειες απομένει να καθοριστούν. Πάντως υπάρχει συμφωνία επί της αρχής».

Απαντώντας στη συνέχεια στο ερώτημα ποιας μορφής βοήθεια θα μπορούσαν να παράσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στουμπ υποστήριξε:

«Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των ΗΠΑ, αλλά η παρουσία ενός αμερικανικού συστήματος αεράμυνας θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς θα δημιουργούσε de facto μια κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα αεράμυνας. Η συμβολή τους στις υπηρεσίες πληροφοριών είναι, επίσης, καθοριστικής σημασίας».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για το πόσους στρατιώτες θα μπορούσε να στείλει η Ευρώπη στην Ουκρανία, ο Φινλανδός πρόεδρος επισημαίνει:

«Ο πρόεδρος Μακρόν χρησιμοποίησε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση, αναφέροντας μια δύναμη αντίστοιχη με την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα [σ.σ. περίπου 28.500 άτομα]. Όμως, δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στους αριθμούς. Η απλή παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος στέλνει ήδη ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία - και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το μέγεθος της παρουσίας αυτής».

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο πρόεδρο ο Αλεξάντερ Στουμπ είπε:

«Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα του κόσμου. Όμως, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Είναι σκληρός διαπραγματευτής. Δοκιμάζει διαφορετικές μεθόδους και ακολουθεί διάφορες οδούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ακολουθούν μια ταλαντευόμενη πορεία: μερικές φορές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, άλλες φορές όχι. Αλλά ειλικρινά, ο Τραμπ προσπαθεί να φέρει ειρήνη, μαζί με την Ευρώπη. Και στέκεται σαφώς στο πλευρό της Ουκρανίας. Όσο για τον πρόεδρο Πούτιν, δεν τρέφω καμία αυταπάτη. Το έχω πει πολλές φορές στον Τραμπ: δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε.

Ο Πούτιν είναι παθολογικός ψεύτης. Θα συνεχίσει να κερδίζει χρόνο, θα εφευρίσκει προσχήματα, θα χρησιμοποιεί μεθόδους για να καθυστερεί. Ταυτόχρονα, οι στόχοι του παραμένουν αμετάβλητοι: να αρνηθεί στην Ουκρανία το δικαίωμα στην ανεξαρτησία, να αμφισβητήσει την κυριαρχία της και να καταλάβει το έδαφός της για να αποκαταστήσει το μεγαλείο της Ρωσίας. Είναι άνθρωπος που νοσταλγεί τη Σοβιετική Ένωση και δεν έχει συνέλθει από την κατάρρευσή της. Αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε να κάνουμε».

Στο ερώτημα αν ως αντάλλαγμα για την επίτευξη ειρήνης θα μπορούσε η Ουκρανία να δώσει τμήματα των εδαφών της στη Ρωσία, όπως έπραξε κατά το παρελθόν η χώρα του με τη Σοβιετική Ένωση, ο Φινλανδός πρόεδρος έδωσε την εξής απάντηση:

«Όχι. Δεν πρέπει να συμβεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία να βιώσει ό,τι βιώσαμε εμείς μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Πρώτα πρέπει να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός. Κατόπιν, θα διαπραγματευτούμε για τα εδαφικά ζητήματα. De jure, η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών. Η de facto κατάσταση είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να νομιμοποιηθεί στρατιωτική κατάκτηση με τη βία. Τέτοιες πρακτικές ανήκουν σε έναν προπολεμικό κόσμο».

Τέλος, ερωτώμενος αν η Ρωσία μπορεί ακόμη να χάσει αυτό τον πόλεμο ο Αλεξάντερ Στουμπ απάντησε:

«Κατά τη γνώμη μου, ο Πούτιν έχει ήδη χάσει τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Δείτε ποιοι ήταν οι στρατηγικοί του στόχοι: να αποκαταστήσει τη Ρωσία ως υπερδύναμη, να καταλάβει την Ουκρανία, να διχάσει την Ευρώπη, να διαλύσει τη διατλαντική συνεργασία, να εμποδίσει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ -και απέτυχε! Αντίθετα, με την προσχώρηση της Φινλανδίας (και ακολούθως της Σουηδίας), διπλασίασε το μήκος των χερσαίων συνόρων της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, όλοι οι στόχοι του έχουν αποτύχει. Ο Πούτιν διέπραξε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στρατιωτικά λάθη της σύγχρονης εποχής».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ