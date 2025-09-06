Politico: Αλλάζουν αμυντικές προτεραιότητες οι ΗΠΑ, χάνει την πρώτη θέση η Κίνα

Μια ημέρα μετά την περίεργη δήλωση Τραμπ ότι «χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα», ανάλυση του αμερικανικού Politico ξεδιπλώνει τις δομικές αλλαγές στις προτεραιότητες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες η αμερικανική αμυντική στρατηγική προτεραιοποιεί πλέον την προστασία της «πατρίδας» και του δυτικού ημισφαιρίου έναντι ακόμη και του ανταγωνισμού με την Κίνα.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπάλληλοι του αμερικανικού Πενταγώνου προτείνουν την προτεραιοποίηση της προστασίας των ΗΠΑ και του δυτικού ημισφαίριου, σε μια εντυπωσιακή αναστροφή της πολυετούς εντολής των στρατιωτικών να εστιάσουν στην απειλή από την Κίνα.

Ένα προσχέδιο της πιο πρόσφατης Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής, που έφτασε στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα, τοποθετεί τις εγχώριες και περιφερειακές αποστολές πάνω από την αντιμετώπιση αντιπάλων όπως το Πεκίνο και η Μόσχα, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν σχετικά.

Η κίνηση αυτή θα σημάνει μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις πρόσφατες κυβερνήσεις Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναφερόταν στο Πεκίνο ως τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Αμερικής. Και πιθανότατα θα εξοργίσει τα «γεράκια» και στα δύο κόμματα, οι οποίοι θεωρούν την κινεζική κυβέρνηση κίνδυνο για την αμερικανική ασφάλεια.

«Θα αποτελέσει μια σημαντική μεταβολή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σε πολλές ηπείρους», δήλωσε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για το σχέδιο του εγγράφου. «Οι παλιές, αξιόπιστες αμερικανικές υποσχέσεις τίθενται υπό αμφισβήτηση».

Η έκθεση συνήθως δημοσιεύεται στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να κάνει σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο. Αλλά με πολλούς τρόπους, η δομική αλλαγή ήδη πραγματοποιείται. Το Πεντάγωνο έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς για να υποστηρίξουν τις αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, και έχει στείλει πολλά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη F-35 στην Καραϊβική για να αναχαιτίσει τη ροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση αυτή την εβδομάδα φέρεται να σκότωσε 11 φερόμενα μέλη της βενεζουελανικής συμμορίας Tren de Aragua σε διεθνή ύδατα, ένα σημαντικό βήμα στη χρήση του στρατού για αποστολές που περιλαμβάνουν δολοφονίες εκτός στρατιωτικών στόχων.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης θεσπίσει μια στρατιωτικοποιημένη ζώνη σε ολόκληρο το νότιο σύνορο με το Μεξικό, που επιτρέπει στους στρατιώτες να συλλαμβάνουν πολίτες, μια δουλειά που κανονικά είναι αποκλειστικά των αρχών επιβολής του νόμου.

Η νέα στρατηγική θα ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό την Εθνική Αμυντική Στρατηγική της πρώτης διοίκησης Τραμπ το 2018, που τοποθετούσε την αποτροπή της Κίνας στο προσκήνιο των προσπαθειών του Πενταγώνου. «Είναι ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η Κίνα και η Ρωσία θέλουν να διαμορφώσουν έναν κόσμο σύμφωνα με το αυταρχικό τους μοντέλο», ανέφεραν οι πρώτες παράγραφοι εκείνου του εγγράφου.

Η αλλαγή «δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται καθόλου με τις επιθετικές απόψεις του προέδρου Τραμπ για την Κίνα», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικανός ειδικός στην εξωτερική πολιτική που ενημερώθηκε για την έκθεση, μιλώντας υπό όρο ανωνυμίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος διατηρεί τη σκληρή ρητορική έναντι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής συντριπτικών δασμών στο Πεκίνο και της κατηγορίας του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για «συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ» αφού συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, ο υπεύθυνος πολιτικής του Πενταγώνου, ηγείται της νέας στρατηγικής. Διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη συγγραφή της έκδοσης του 2018 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και έχει υπάρξει υπέρμαχος μιας πιο απομονωτικής αμερικανικής πολιτικής. Παρά το μακροχρόνιο ρεκόρ του ως «γεράκι» σε θέματα που άπτονται της Κίνας, ο Κόλμπι ευθυγραμμίζεται με τον Αντιπρόεδρο JD Vance στην επιθυμία να ξεμπλέξει τις ΗΠΑ από ξένες δεσμεύσεις.

Η ομάδα πολιτικής του Κόλμπι είναι επίσης υπεύθυνη για μια επικείμενη ανασκόπηση της παγκόσμιας στάσης των ΗΠΑ, που περιγράφει πού βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, και μια ανασκόπηση της αεράμυνας και άμυνας κατά πυραύλων, που αποτιμά την αεράμυνα των ΗΠΑ και των συμμάχων και κάνει συστάσεις για το πού να τοποθετηθούν αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Αναμένεται ότι το Πεντάγωνο θα κυκλοφορήσει και τις δύο ανασκοπήσεις το συντομότερο τον επόμενο μήνα.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει τις ανασκοπήσεις. Το Λευκό Οίκο δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις αυτής της δομικής αλλαγής στην παγκόσμια στάση της χώρας, δεδομένου ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και σε περικοπή κρίσιμων προγραμμάτων ασφαλείας ανά τον κόσμο.

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου και ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης επιβεβαίωσαν μια αναφορά των Financial Times ότι θα κοπεί εφέτος η χρηματοδότηση στην Πρωτοβουλία Ασφάλειας της Βαλτικής του Πενταγώνου -που χορηγεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία για να βοηθήσει στην οικοδόμηση της άμυνας και της στρατιωτικής υποδομής τους.

Ο ευρωπαίος διπλωμάτης επεσήμανε ότι χρήματα από αυτή την πρωτοβουλία έχουν οδηγηθεί σε αγορά αμερικανικών όπλων και «έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη, βοηθώντας να επιταχυνθεί η ανάπτυξη βασικών δυνατοτήτων και να ενεργοποιηθεί η απόκτηση αμερικανικών συστημάτων όπως τα HIMARS».

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ότι μέρος από τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, μια δύναμη περίπου 80.000 στρατιωτών, θα αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια. Αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες θα νιώσουν τις επιπτώσεις διαφορετικά, ανάλογα και με τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του νέου προέδρου της Πολωνίας στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τη χώρα. Αλλά αναγνώρισε ότι εξετάζει μειώσεις στρατιωτικού προσωπικού αλλού στην ήπειρο. «Μάλλον», είπε ο Τραμπ, «θα βάλουμε περισσότερους εκεί».