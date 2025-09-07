#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ετοιμος για νέες κυρώσεις στη Μόσχα ο Ντόναλντ Τραμπ

Απειλεί με δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ο αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Σκοτ Μπέσεντ, δήλωνε ότι οι ΗΠΑ θέτουν τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:02

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

 

 

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε σχόλιό του στο NBC News είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει απογοητευμένος από τη στάση της Ρωσίας και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ζήτησε από τους Ευρωπαίους τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου, καθώς όπως είπε, χρηματοδοτούν τον πόλεμο.  

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS News.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το καταφέρουμε».

