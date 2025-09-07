#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου ο OPEC+, προσδοκίες για νέες πιέσεις στις τιμές

Οι χώρες-μέλη του OPEC+ ανακοίνωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα. Τι εκτιμούν οι αναλυτές για την τιμή του πετρελαίου φέτος και το 2026.

Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου ο OPEC+, προσδοκίες για νέες πιέσεις στις τιμές

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:23

Οκτώ χώρες-μέλη του OPEC+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του OPEC+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει εν αναμονή της απόφασης του OPEC+ με το Brent να κινείται στα 65,5 δολάρια το βαρέλι και την ποικίλία West Texas Intermediate στο NYMEX στα 62 δολάρια

Αναλυτές τόνιζαν στη Wall Street Journal ότι η αυξανόμενη προσφορά από τον OPEC+ και η μεγαλύτερη παραγωγή της Νότιας Αμερικής θα αλλάξουν τις ισορροπίες, οδηγώντας την αγορά σε υπερπροσφορά προς τα τέλη του έτους. 

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Brent να κινείται στα 62,73 δολάρια το βαρέλι και το WTI κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι, στα 59,65, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αύξηση παραγωγής πετρελαίου έως το έως το 2050 βλέπει ο ΟΠΕΚ

ΣΕΒΕ: Οριακή βελτίωση του εμπορικού ελλείματος στο επτάμηνο

Επέστρεψε στα ρεκόρ ο χρυσός, βούτηξε το πετρέλαιο

Στο ναδίρ η διύλιση ρωσικού πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο