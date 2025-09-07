Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου ο OPEC+, προσδοκίες για νέες πιέσεις στις τιμές

Οκτώ χώρες-μέλη του OPEC+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του OPEC+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει εν αναμονή της απόφασης του OPEC+ με το Brent να κινείται στα 65,5 δολάρια το βαρέλι και την ποικίλία West Texas Intermediate στο NYMEX στα 62 δολάρια.

Αναλυτές τόνιζαν στη Wall Street Journal ότι η αυξανόμενη προσφορά από τον OPEC+ και η μεγαλύτερη παραγωγή της Νότιας Αμερικής θα αλλάξουν τις ισορροπίες, οδηγώντας την αγορά σε υπερπροσφορά προς τα τέλη του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Brent να κινείται στα 62,73 δολάρια το βαρέλι και το WTI κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι, στα 59,65, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.