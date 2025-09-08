Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει νέες κυρώσεις σε περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες, καθώς εντείνει την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η ΕΕ ετοιμάζεται να στραφεί εναντίον ρωσικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, ενώ σχεδιάζει να επιβάλλει νέους περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές.

Ο σκιώδης ρωσικός στόλος πρόκειται να βρεθεί επίσης στο στόχαστρο περαιτέρω κυρώσεων, την ίδια στιγμή που η Ένωση σκέφτεται να επιβάλει περιορισμούς σε εμπόρους πετρελαίου τρίτων χωρών.

Πιο αναλυτικά οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να καταργήσουν προνόμια που απολαμβάνουν ρωσικοί ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η Rosneft, να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ειδών που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Μόσχας και να επιβάλλουν περιορισμούς σε εταιρείες τρίτων χωρών όπως της Κίνας που προμηθεύονται από την ΕΕ τα προϊόντα αυτά τα οποία στη συνέχεια εξάγουν στη Ρωσία..

Ακόμη η Ένωση επεξεργάζεται την πιθανότητα να απαγορεύσει στο Καζακστάν για πρώτη φορά να εισάγει μεγάλες ποσότητες ευρωπαϊκών μηχανημάτων που, εξακολουθούν να εκτρέπονται στη Μόσχα όπου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ένωση επιδιώκει ορισμένες από τις ενέργειες αυτές να εφαρμοστούν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία Ευρωπαίων αξιωματούχων θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα όπου θα συζητηθούν οι δυνατότητες λήψης κοινών δράσεων με Αμερικανούς ομολόγους της.

Από την πλευρά τους και οι ΗΠΑ φαίνονται πρόθυμες να επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας με την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα συμμετάσχουν οι χώρες της ΕΕ. «Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη να μας ακολουθήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή.