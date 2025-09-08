Σχεδιασμοί για ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Κίνας

Αξιωματούχοι της ΕΕ συζητούν ενδεχόμενες κυρώσεις κατά της Κίνας και άλλων τρίτων χωρών για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως απάντηση στη διαρκώς αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ να περιοριστεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε νέα μέτρα κατά της Ρωσίας σε συνεργασία με την ΕΕ, μετά την αποτυχία προηγούμενων προσπαθειών να εξαναγκαστεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις την Κυριακή για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα νέο πακέτο κυρώσεων, με πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις κατά της Κίνας -μεγάλου αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου- να τίθενται σε πολλές από τις συζητήσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν.

Μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της ΕΕ αναμενόταν επίσης να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον σήμερα για να συζητήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είναι «ευχαριστημένος» με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη… μεμονωμένα… και νομίζω ότι θα το τακτοποιήσουμε».

Όταν ρωτήθηκε πότε θα μιλήσει ξανά με τον Πούτιν, απάντησε: «Πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες».

Οι προτάσεις για δευτερογενείς κυρώσεις της ΕΕ βρίσκονται «σε πολύ πρώιμο στάδιο», δήλωσε μια πηγή και είναι απίθανο να υιοθετηθούν, εκτός εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν επίσης τις εισαγωγές ενέργειας της Κίνας.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για στοχοποίηση της Κίνας και άλλων μεγάλων εισαγωγέων ρωσικής ενέργειας έρχονται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμό 50% στις ινδικές εισαγωγές, ως απάντηση στη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ωστόσο, η ΕΕ είναι απρόθυμη να ακολουθήσει την ίδια τακτική έναντι της Ινδίας, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τις προσπάθειες της Ένωσης να εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Η ΕΕ έχει επίσης διστάσει να τιμωρήσει την Κίνα από φόβο αντιποίνων κατά ευρωπαϊκών εταιρειών, παρά τους στενούς δεσμούς του Πεκίνου με τη Μόσχα. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ.

Η Ένωση στοχοποίησε δύο μικρές κινεζικές τράπεζες στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων, κατηγορώντας τες ότι διευκόλυναν το εμπόριο απαγορευμένων αγαθών με τη Ρωσία, σε μια κίνηση που αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως δοκιμή του νομικού πλαισίου για την επέκταση των περιορισμών προς την Κίνα.