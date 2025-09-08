Κωνσταντινούπολη: Προς ιδιωτικοποίηση οι εμβληματικές γέφυρες του Βοσπόρου

Η Τουρκία αναβιώνει το σχέδιο των πολλών δισεκατομμυρίων για την πώληση των δικαιωμάτων λειτουργίας δύο εμβληματικών γεφυρών στην Κωνσταντινούπολη και μιας σειράς αυτοκινητοδρόμων, πιθανώς στη μεγαλύτερη συμφωνία ιδιωτικοποίησης στην ιστορία της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Τουρκική Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων απέστειλε αίτημα υποβολής προτάσεων σε επενδυτικές τράπεζες για τις γέφυρες που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη, καθώς και για τουλάχιστον εννέα δρόμους με διόδια, ανέφεραν οι πηγές.

Οι γέφυρες «Μάρτυρες της 15ης Ιουλίου» και «Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ» είχαν προσφερθεί σε διαγωνισμό και το 2012, μαζί με αυτοκινητοδρόμους περίπου 2.000 χιλιομέτρων, αλλά ο τότε πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε την προσφορά των 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως πολύ χαμηλή και η συμφωνία ναυάγησε. Ο Ερντογάν τότε δήλωσε ότι πώληση των δικαιωμάτων λειτουργίας για λιγότερο από 7 δισ. δολάρια θα ισοδυναμούσε με «προδοσία».

Εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα διασχίζουν καθημερινά τις δύο μεγάλες γέφυρες που συνδέουν την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μέσω του στενού του Βοσπόρου — βασικής ναυτιλιακής οδού μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου — και λειτουργούν από την κρατική Γενική Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων (KGM).

Τυχόν πώληση θα βοηθήσει τα κρατικά ταμεία, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ προσπαθεί να ενισχύσει τα κυβερνητικά έσοδα για να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται στο 3,6% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους.

Στη νικήτρια κοινοπραξία του 2012 περιλαμβανόταν ο τουρκικός όμιλος Koc Holding, η Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi με έδρα την Κωνσταντινούπολη και η UEM Group της Μαλαισίας.