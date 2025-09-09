#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ντάιμον: Η αμερικανική οικονομία αποδυναμώνεται

Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δουλειά και να ξοδεύουν χρήματα αλλά η εμπιστοσύνη τους μπορεί να έχει δεχτεί πλήγμα, προειδοποίησε ο CEO της JP Morgan. Βλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Ντάιμον: Η αμερικανική οικονομία αποδυναμώνεται

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:31

O CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται. 

Νωρίτερα την Τρίτη, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 919.000 λιγότερες θέσεις εργασίας κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας Μπάιντεν και τα πρώτα στάδια της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται» είπε ο Ντάιμον σύμφωνα με το CNBC. «Κατά πόσον οδεύει σε ύφεση ή απλώς αποδυναμώνεται, δεν το γνωρίζω» πρόσθεσε. 

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι, ως η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει περιουσιακών στοιχείων, η JPMorgan έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο. Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δουλειά και να ξοδεύουν χρήματα, ανάλογα με το εισόδημά τους, αλλά η εμπιστοσύνη τους μπορεί να έχει δεχτεί πλήγμα.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες στην οικονομία αυτή τη στιγμή», είπε ο Ντάιμον, αναφερόμενος στην αποδυνάμωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα στα ισχυρά εταιρικά κέρδη. «Απλώς πρέπει να περιμένουμε και να δούμε» πρόσθεσε. 

Η Fed «πιθανότατα» θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο σε κάποια από τις επερχόμενες συνεδριάσεις, αν και αυτό μπορεί να μην είναι «καθοριστικό για την οικονομία», είπε ο Ντάιμον.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα μεγάλη πτωτική αναθεώρηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

ΗΠΑ: Βελτιωμένος ο δείκτης υπηρεσιών τον Αύγουστο

Σε υψηλό τετραμήνου το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο