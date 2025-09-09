Ντάιμον: Η αμερικανική οικονομία αποδυναμώνεται

O CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται.

Νωρίτερα την Τρίτη, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 919.000 λιγότερες θέσεις εργασίας κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας Μπάιντεν και τα πρώτα στάδια της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται» είπε ο Ντάιμον σύμφωνα με το CNBC. «Κατά πόσον οδεύει σε ύφεση ή απλώς αποδυναμώνεται, δεν το γνωρίζω» πρόσθεσε.

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι, ως η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει περιουσιακών στοιχείων, η JPMorgan έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο. Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δουλειά και να ξοδεύουν χρήματα, ανάλογα με το εισόδημά τους, αλλά η εμπιστοσύνη τους μπορεί να έχει δεχτεί πλήγμα.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες στην οικονομία αυτή τη στιγμή», είπε ο Ντάιμον, αναφερόμενος στην αποδυνάμωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα στα ισχυρά εταιρικά κέρδη. «Απλώς πρέπει να περιμένουμε και να δούμε» πρόσθεσε.

Η Fed «πιθανότατα» θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο σε κάποια από τις επερχόμενες συνεδριάσεις, αν και αυτό μπορεί να μην είναι «καθοριστικό για την οικονομία», είπε ο Ντάιμον.