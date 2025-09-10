#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΝΑΤΟ: Δεν αντιμετωπίζει την παραβίαση στην Πολωνία ως επίθεση

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε πηγή της συμμαχίας. Σε συνεχείς διαβουλεύσεις με Βαρσοβία.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:09

Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Πολυάριθμα drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ στο Χ. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε σήμερα πηγή από το ΝΑΤΟ στο Reuters, προσθέτοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις υπήρξε εσκεμμένη διείσδυση έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν ενεπλάκησαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με την πηγή.

