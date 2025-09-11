#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λετονία: Κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο της πάνω από τα ανατολικά σύνορα

Την απόφαση έλαβε η Ρίγα, μία ημέρα μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία.

Λετονία: Κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο της πάνω από τα ανατολικά σύνορα

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:57

Η Λετονία θα κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από τα ανατολικά σύνορά της τουλάχιστον μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρουντς. 

Την απόφαση έλαβε η Ρίγα μία ημέρα αφότου η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αφού αυτά διείσδυσαν στον εναέριο χώρο της. Παρ' όλα αυτά, ο Λετονός ΥΠΑΜ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν αντιμετωπίζει «άμεση απειλή».

Την Παρασκευή, Ρωσία και Λευκορωσία θα διεξαγάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την επωνυμία «Zapad», θυμίζει το Bloomberg.

