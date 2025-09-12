#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνηση Τραμπ για απόλυση της Λίζας Κουκ πριν τη συνεδρίαση της Fed

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων, για πρώτη φορά φέτος, έπειτα από μήνες πιέσεων. Ασκήθηκε έφεση σε θετική για την Κουκ απόφαση.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:57

Το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης προσέφυγε στο εφετείο των ΗΠΑ, ζητώντας να επιτραπεί στον πρόεδρο Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ, διοικητικό μέλος της Federal Reserve, πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της τράπεζας για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, μεταδίδουν οι Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι περιφερειακό δικαστήριο είχε απαγορεύσει στον Αμερικανό πρόεδρο να απολύσει την υψηλόβαθμη αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς η δίκη της για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια βρισκόταν σε εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο αυτό η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το εφετείο να άρει την απαγόρευση επισημαίνοντας ότι η απόφαση της περιφερειακής δικαστού Τζία Κομπ να μπλοκάρει την απόλυση της  Κουκ «αναιρεί το Άρθρο ΙΙ», βασίζεται σε σειρά νομικών λαθών και «θα πρέπει να ανασταλεί εν αναμονή της έφεσης». 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας πίεσης που ασκεί ο Λευκός Οίκος στην κεντρική τράπεζα της χώρας με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού. Ιδιαίτερα τώρα, πριν τη συνεδρίαση της Fed, η απομάκρυνση της Κουκ καθίσταται επιτακτική, καθώς αναμένεται ότι η τράπεζα θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων, για πρώτη φορά φέτος, έπειτα από μήνες που ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.

