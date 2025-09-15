Discount 67% για τις νέες μετοχές που εκδίδει η Orsted

Η Orsted A/S σχεδιάζει να διαθέσει νέες μετοχές με έκπτωση 67%, καθώς ο κατασκευαστής υπεράκτιων αιολικών πάρκων προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε στην αγορά των ΗΠΑ.

Η επιτυχία της έκδοσης δικαιωμάτων ύψους 60 δισεκατομμυρίων κορωνών Δανίας (9,4 δισ. δολάρια) — της μεγαλύτερης για ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία εδώ και πάνω από μια δεκαετία — είναι κρίσιμη για την Orsted ώστε να μπορέσει τελικά να γυρίσει σελίδα στην κρίση που διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Πρόκειται για μια δοκιμασία για το αν οι επενδυτές πιστεύουν ότι η δραστηριότητα της κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων έχει πιθανότητες να επιστρέψει στην ανάπτυξη και την κερδοφορία ή αν ήρθε η ώρα να περιορίσουν τις απώλειές τους.

Οι μετοχές θα εκδοθούν στις 66,6 κορώνες, σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος των 200,3 κορώνες την Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε σήμερα γράφει το Bloomberg. Η περίοδος εγγραφής για την έκδοση δικαιωμάτων θα ανοίξει στις 19 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Orsted.

Το πώς θα αντιδράσει η μετοχή αυτή την εβδομάδα θα είναι καθοριστικό. Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρείας, το δανικό κράτος και η Equinor ASA, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν την έκδοση. Μαζί κατέχουν περίπου το 60% της εταιρείας.

Οι μετοχές της Orsted κατέρρευσαν κατά το ένα τρίτο μετά την ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον περασμένο μήνα. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την εταιρεία να σταματήσει τις εργασίες σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ.