Ο Πάουελ συσπείρωσε μια διχασμένη Fed, οι επόμενες κινήσεις

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, κατόρθωσε να συσπειρώσει μια βαθιά διχασμένη επιτροπή υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων, αγνοώντας τις έντονες πολιτικές πιέσεις, σημειώνει ανάλυση του Bloomberg μετά τις χθεσινές αποφάσεις.

Η μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας —η πρώτη του έτους— αποφασίστηκε έπειτα από σημαντική επιβράδυνση της απασχόλησης και μια άνευ προηγουμένου πίεση από τον Λευκό Οίκο για πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Όμως, με τις επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό να παραμένουν αβέβαιες, ο Πάουελ ξεκαθάρισε ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα αντιμετωπίσουν δύσκολες επιλογές τους προσεχείς μήνες, καθώς θα εξετάζουν εάν θα συνεχίσουν τις μειώσεις.

«Είναι δύσκολο να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Πάουελ την Τετάρτη, μετά την απόφαση των αξιωματούχων με ψήφους 11-1 να μειώσουν το επιτόκιο-στόχο για τα ομοσπονδιακά κεφάλαια στο 4%-4,25%. «Δεν υπάρχουν πλέον κινήσεις χωρίς ρίσκο».

Η απόφαση για μείωση ήταν σχεδόν ομόφωνη, με μοναδική διαφωνία εκείνη του μέλους του Δ.Σ. της Fed, Στίβεν Μίραν, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε μεγαλύτερη μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, που τον Ιούλιο είχαν διαφωνήσει ζητώντας μείωση αυτή τη φορά στήριξαν την κίνηση.

Η επίτευξη τέτοιας συναίνεσης θεωρείται νίκη για τον Πάουελ, ο οποίος στους τελευταίους μήνες της θητείας του επιχειρεί να αποτρέψει τη μεγαλύτερη απειλή για την ανεξαρτησία της Fed εδώ και γενιές. Ωστόσο, νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι παραμένουν διχασμένοι ως προς τις προοπτικές των επιτοκίων.

Η διάμεση πρόβλεψη έκανε λόγο για δύο ακόμη μειώσεις το 2025, προσθέτοντας μία επιπλέον σε σχέση με τον Ιούνιο. Ωστόσο, έξι αξιωματούχοι της Fed δεν προέβλεψαν άλλες μειώσεις φέτος, δείχνοντας ότι ένα τμήμα της επιτροπής εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για τον πληθωρισμό. Ένας αξιωματούχος μάλιστα πρότεινε η επιτροπή να διατηρήσει στάση αναμονής την Τετάρτη και έως το τέλος του έτους.

Στον αντίποδα, ένας άλλος πρόβαλε την εκτίμηση ότι το επιτόκιο πολιτικής πρέπει να μειωθεί κατά επιπλέον 125 μονάδες βάσης μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Όλοι —ή όλοι εκτός από έναν— ήταν πρόθυμοι να προχωρήσουν σήμερα σε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά όσο τα επιτόκια μειώνονται, τόσο οι “γερακιές” φωνές θα δυναμώνουν, διότι το πληθωριστικό τοπίο δεν θα ξεκαθαρίσει», δήλωσε ο Αντίτια Μπάβε, ανώτερος οικονομολόγος ΗΠΑ στη BofA Securities.

Ο Πάουελ παραδέχτηκε ότι η δουλειά της Fed θα γίνει δυσκολότερη. Στο παρελθόν, όπως σημείωσε, η ισχυρή αγορά εργασίας έδινε στους αξιωματούχους τη δυνατότητα να παραμένουν σε εγρήγορση έναντι του πληθωρισμού που προκαλούσαν οι δασμοί. Αλλά καθώς τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι προσλήψεις έχουν μειωθεί δραματικά, οι υπεύθυνοι στρέφουν πλέον περισσότερη προσοχή στο σκέλος της απασχόλησης.

«Τώρα η απόφαση είναι πιο δύσκολη, διότι αμφότερες οι πλευρές της εντολής τίθενται υπό πίεση», δήλωσε η Στέφανι Ροθ, επικεφαλής οικονομολόγος στη Wolfe Research LLC.