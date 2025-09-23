#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο 1,75% έπεσαν τα επιτόκια στη Σουηδία

Η Riksbank μείωσε για τρίτη φορά φέτος τα επιτόκια, σε χαμηλό τριών ετών. Εκτιμά ότι θα τα διατηρήσει σταθερά μέχρι το 2028, περιμένοντας σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:40

Στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, δηλώνοντας ότι αναμένει να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού, ενώ περιμένει περισσότερα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας.

Η Riksbank μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 1,75%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε σήμερα την Τρίτη.

Η κίνηση αυτή είχε προβλεφθεί από εννέα από τους 22 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ οι υπόλοιποι δεν προέβλεπαν καμία αλλαγή. Η πορεία των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας δεν δείχνει περαιτέρω μειώσεις έως το 2028.

