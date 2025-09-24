#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τσιπολόνε (ΕΚΤ): Ισορροπημένοι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

«Θα είμαστε κοντά στον στόχο για τα επόμενα δύο χρόνια», τονίζει το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρο Τσιπολόνε.

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:51

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρο Τσιπολόνε, δεν διαβλέπει σημαντικές απειλές για τον πληθωρισμό προς καμία κατεύθυνση, με τα επιτόκια να βρίσκονται σε καλή θέση.

Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει δείξει «αρκετή ανθεκτικότητα» παρά την αβεβαιότητα που προκαλείται κυρίως από το εμπόριο, δήλωσε ο Cipollone στο Bloomberg. Μετά από μια επιβράδυνση αυτό το τρίμηνο, η ανάπτυξη θα πρέπει να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι πολύ ισορροπημένοι», δήλωσε ο Ιταλός αξιωματούχος. «Βρισκόμαστε σε καλή θέση. Εννοώ, είμαστε ακριβώς στο στόχο. Θα είμαστε κοντά στον στόχο για τα επόμενα δύο χρόνια».

