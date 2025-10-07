Πόλεμος ζυμαρικών: Οι ΗΠΑ «ψήνουν» δασμούς-φωτιά κατά Ιταλίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη Ρώμη, μετά την απειλή των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς έως και 92% στην Barilla και σε άλλους Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών, για αυτό που η Ουάσιγκτον περιγράφει ως πρακτικές ντάμπινγκ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ κατέληξε σε προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ σε 13 ιταλικές εταιρείες ζυμαρικών, συμπεριλαμβανομένης της Barilla, και σε premium μάρκες όπως η La Molisana και η Pastificio Lucio Garofolo.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο και θα εφαρμοστούν επιπλέον του δασμού 15% που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τον πραγματικό δασμολογικό συντελεστή για τα περισσότερα premium ιταλικά ζυμαρικά στο 107%.

Η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι έχει διαμαρτυρηθεί τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται την εμπορική πολιτική εκ μέρους της Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση, συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε αυτή την έρευνα και θα παρέμβει αν χρειαστεί», δήλωσε ο Olof Gill, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Εμπορίου.

Οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να προσφύγουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των ΗΠΑ, αν θεωρήσουν ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι. Οι ΗΠΑ σπάνια συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του ΠΟΕ, αλλά μια απόφαση υπέρ των Βρυξελλών θα τους επέτρεπε να λάβουν αντίποινα μέτρα.

Η Coldiretti, ιταλική ένωση αγροτικών επιχειρήσεων, προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αποτελέσουν «θανατηφόρο πλήγμα» για τους ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών, ενώ θα οδηγήσουν και σε αύξηση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ανέφερε ότι περίπου το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών ξηρών ζυμαρικών της Ιταλίας προς τις ΗΠΑ θα επηρεαστεί.

Εάν εφαρμοστούν, οι αμερικανικοί δασμοί θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον τομέα των τροφίμων και του κρασιού της Ιταλίας, του οποίου οι δυσκολίες στην μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

«Οι αμερικανικές κατηγορίες για ντάμπινγκ είναι απαράδεκτες και συμβάλλουν στο σχέδιο του Τραμπ να μεταφέρει την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πρόεδρος της Coldiretti, Ettore Prandini.

Η κυβέρνηση της Μελόνι - η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ - προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον για να «τροποποιήσει» την απόφαση, η οποία βασίστηκε σε μια μελέτη για τις εισαγωγές ιταλικών ζυμαρικών στις ΗΠΑ μεταξύ Ιουλίου 2023 και Ιουνίου 2024.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι έχει συσταθεί μια ειδική «ομάδα εργασίας» για τον συντονισμό με τις Βρυξέλλες, τις αμερικανικές αρχές και τους επηρεαζόμενους παραγωγούς ζυμαρικών.