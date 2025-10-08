#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ελπίδες για την ανθεκτική υπέρταση από νέο φάρμακο της AstraZeneca

Το Baxdrostat έδειξε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Ανοίγει ο δρόμος για έγκριση, με προοπτική ετήσιων πωλήσεων έως 5 δισ. δολάρια.

Ελπίδες για την ανθεκτική υπέρταση από νέο φάρμακο της AstraZeneca

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 08:23

Το πιθανό νέο φάρμακο για την αρτηριακή πίεση της AstraZeneca πέτυχε σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκρισή του -η εταιρεία ελπίζει ότι θα αποφέρει ετήσιες πωλήσεις έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αγγλο-σουηδική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι το Baxdrostat πέτυχε τους στόχους του στη δοκιμή σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, παρουσιάζοντας μια «κλινικά σημαντική» μείωση της αρτηριακής πίεσης σε διάστημα 24 ωρών, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Το φάρμακο επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στις κρίσιμες ώρες του πρωινού, όταν οι ασθενείς διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.

Το Baxdrostat είναι ένα από τα βασικά φάρμακα στα οποία η AstraZeneca ποντάρει για να επιτύχει τον στόχο της για έσοδα 80 δισ. δολαρίων έως το 2030, από 54 δισ. δολάρια πέρυσι.

