Βούτηξαν οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ

Χτύπημα έχουν δεχτεί οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε την απαλλαγή από δασμούς για παραγγελίες εμπορευμάτων αξίας κάτω των $800, η οποία συνέβαλε στη γρήγορη ανάπτυξη της κινεζικής εταιρείας λιανικού εμπορίου.

Η πολιτική, που ονομάζεται de minimis, έληξε στις 29 Αυγούστου και, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις του Shein μειώθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η πτώση αυτή ήταν η δεύτερη χειρότερη μηνιαία απόδοση των τελευταίων τριών ετών.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους τερμάτισε την πολιτική που επέτρεπε την εισαγωγή στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς εμπορευμάτων αξίας έως 800 δολαρίων ήταν η εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις αμερικανικές εταιρείες.

Shein Loses Steam in America US sales declined after the Trump administration ended the tariff exemption for small packages

Source: Bloomberg Second Measure

Note: Data tracks a subset of US debit and credit card transactions.