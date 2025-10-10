#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βούτηξαν οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ

Γιατί έπεσαν 8%. Ηταν η δεύτερη χειρότερη μηνιαία απόδοση των τελευταίων τριών ετών.

Βούτηξαν οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 08:35

Χτύπημα έχουν δεχτεί οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε την απαλλαγή από δασμούς για παραγγελίες εμπορευμάτων αξίας κάτω των $800, η οποία συνέβαλε στη γρήγορη ανάπτυξη της κινεζικής εταιρείας λιανικού εμπορίου.

Η πολιτική, που ονομάζεται de minimis, έληξε στις 29 Αυγούστου και, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις του Shein μειώθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η πτώση αυτή ήταν η δεύτερη χειρότερη μηνιαία απόδοση των τελευταίων τριών ετών.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους τερμάτισε την πολιτική που επέτρεπε την εισαγωγή στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς εμπορευμάτων αξίας έως 800 δολαρίων ήταν η εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις αμερικανικές εταιρείες.

Shein Loses Steam in America

US sales declined after the Trump administration ended the tariff exemption for small packages

 

Source: Bloomberg Second Measure

Note: Data tracks a subset of US debit and credit card transactions.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία: Αντιδρούν οι έμποροι στο άνοιγμα φυσικών καταστημάτων Shein

Τραμπ: Δεν θέλω να φοβίσω τους ξένους επενδυτές στις ΗΠΑ

Πόσα ξόδεψαν οι Ελληνες για ρούχα και παπούτσια το 2024

Η Core Innovations εγκαινιάζει τη νέα εποχή Smartshop 24Open

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο