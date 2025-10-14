Ξέφρενο ράλι στις αμερικανικές μετοχές εξόρυξης σπάνιων γαιών

Νέα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών εξόρυξης σπάνιων γαιών στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, μετά την μεγάλη άνοδο που σημειώθηκε στο κλείσιμο της Δευτέρας, μεταδίδει το CNBC.

Συγκεκριμένα οι μετοχές της Critical Metals αυξήθηκαν περισσότερο από 36%. Άνοδο κατέγραψαν και οι μετοχές της USA Rare Earth (+12%), της MP Materials (+9%) της Energy Fuels (+12,6%), αλλά και της NioCorp Developments (σχεδόν +10%). Μία μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα οι μετοχές της Critical Metals παρουσίασαν άνοδο μεγαλύτερη του 55% ενώ εκείνες της MP Materials και της USA Rare Earth +21% και +18% αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Πεκίνο με δασμούς 100% από 1η Νοεμβρίου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος θα προβεί σε μείωση των εξαγωγών «όλων των κρίσιμων λογισμικών».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, το Πεκίνο παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο επιδιώκει να αυστηριοποιήσει τους ελέγχους γύρω από τις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε «καμπανάκι» προς τη Δύση και αντανακλά την επιδείνωση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να αμβλύνει τη ρητορική του προς το Πεκίνο την Κυριακή, λέγοντας ότι τα πράγματα με την μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας θα πάνε «μια χαρά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα ηγείται της παραγωγής σπάνιων γαιών αφού είναι υπεύθυνη για σχεδόν το 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στην κυριαρχία του Πεκίνου στην εφοδιαστική αλυσίδα ως «στρατηγική πρόκληση», δεδομένου ότι η ζήτηση κρίσιμων ορυκτών αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά, καθώς η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια επιταχύνεται.