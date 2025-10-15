Πάρτι 13% για τη μετοχή της Louis Vuitton μετά το comeback στις πωλήσεις

Οι μετοχές της LVMH σημείωσαν άνοδο μετά την απροσδόκητη επιστροφή της ιδιοκτήτριας των Louis Vuitton και Christian Dior στην αύξηση των πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο, υποδηλώνοντας ότι η πτώση της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας αρχίζει να επιβραδύνεται.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε οργανική βάση, διακόπτοντας δύο τρίμηνα πτώσης, ανακοίνωσε η LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) αργά την Τρίτη. Οι πωλήσεις σε όλα τα τμήματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, συμπεριλαμβανομένου του βασικού τμήματος μόδας και δερμάτινων ειδών, το οποίο σημείωσε πτώση μικρότερη από την αναμενόμενη, κατά 2%.

«Θεωρούμε αυτά τα αποτελέσματα ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Piral Dadhania.

Η μετοχή αυξήθηκε κατά 13% στο Παρίσι, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Ιανουάριο του 2024. Η LVMH, που θεωρείται ευρέως ως ηγέτιδα, έδωσε ώθηση στις μετοχές πολυτελών και καταναλωτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η Prada σημείωσε άνοδο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, και η Hermes International σημείωσαν επίσης άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι.