Morgan Stanley: «Μάθημα» στη Goldman με άλμα 35% στο trading μετοχών

Ξεπέρασε τις προβλέψεις και τη Goldman Sachs, με άλμα 35% στα έσοδα από trading μετοχών και ισχυρή άνοδο στις επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες, χάρη στη νευρικότητα των αγορών επί Τραμπ. «Χρυσό» τρίμηνο για τη BofA, άλμα 43% στην επενδυτική τραπεζική.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:01

Οι χρηματιστές της Morgan Stanley ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές τους στην αύξηση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας, καθώς οι πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατήρησαν τις αγορές σε κατάσταση νευρικότητας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από το trading μετοχών αυξήθηκαν κατά 35% στα 4,12 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο - ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 6,6% όπως και τα 3,74 δισεκατομμύρια δολάρια της Goldman Sachs από την ίδια δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια, η Goldman κυριαρχούσε στον τομέα των συναλλαγών μετοχών.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας ενισχύθηκαν επίσης από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 44%. Η γιγαντιαία επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας της ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα, αφού συγκέντρωσε 81 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα περιουσιακά στοιχεία και κατέγραψε περιθώριο κέρδους προ φόρων 30%.

Bank of America: «Χρυσό» τρίμηνο με άλμα 43% στην επενδυτική τραπεζική

Τα κέρδη της Bank of America το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς η επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα αυξήθηκε εν μέσω της πολυαναμενόμενης ανάκαμψης των συγχωνεύσεων και εξαγορών ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 43% σε 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 51%, σε 583 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από την έκδοση μετοχών και ομολόγων αυξήθηκαν κατά 34% και 42% αντίστοιχα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, μια βασική πηγή εσόδων για την εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 7,6% για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

