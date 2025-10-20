Βουτιά 10% για τη μετοχή της BNP Paribas

Οι μετοχές της BNP Paribas έπεσαν απότομα μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε τη γαλλική τράπεζα υπόχρεη για αποζημίωση άνω των 20 εκατ. δολαρίων σε τρεις Σουδανούς, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες αγωγές κατά της τράπεζας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι μετοχές της τράπεζας έπεσαν περισσότερο από 10% σήμερα Δευτέρα και είναι σε πορεία για την χειρότερη ημερήσια απόδοση από τον Μάρτιο του 2020, κατά την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Την Παρασκευή, μια επιτροπή ενόρκων στο Μανχάταν έδωσε εντολή την BNP Paribas να πληρώσει τρεις Σουδανούς ενάγοντες, αφού κατηγόρησαν την τράπεζα ότι επέτρεψε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας τραπεζικές υπηρεσίες στο καθεστώς του πρώην προέδρου Ομάρ αλ-Μπασίρ, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.

Την Παρασκευή, η τράπεζα κρίθηκε υπεύθυνη για αποζημίωση ύψους 7,3 εκατ. δολαρίων, 6,7 εκατ. δολαρίων και 6,75 εκατ. δολαρίων, σε καθέναν από τους τρεις ενάγοντες αντίστοιχα.