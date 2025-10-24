#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ρωσία κόβει ξανά τα επιτόκια παρά τις επιθέσεις και τον πληθωρισμό

Η Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε ξανά το βασικό επιτόκιο, στο 16,5%, αγνοώντας τους πληθωριστικούς κινδύνους από τις ουκρανικές επιθέσεις και τη φορολογική πολιτική, σε μια προσπάθεια στήριξης της οικονομίας.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 14:13

Η Τράπεζα της Ρωσίας συνέχισε τον κύκλο μειώσεων των βασικών επιτοκίων, παρά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε διυλιστήρια και την επικείμενη αύξηση των φόρων που ενισχύουν τους κινδύνους πληθωρισμού.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η κεντρική τράπεζα μείωσε το κόστος δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης στο 16,5% την Παρασκευή, η τέταρτη συνεχόμενη μείωση, αν και η μικρότερη μέχρι στιγμής. Οι οικονομολόγοι ήταν διχασμένοι πριν από τη συνεδρίαση, με περίπου τους μισούς να αναμένουν μείωση, ενώ οι υπόλοιποι προέβλεπαν διατήρηση.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν υψηλές», ανέφεραν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσαν την απόφαση. «Αυτό μπορεί να εμποδίσει μια βιώσιμη επιβράδυνση του πληθωρισμού».

Η τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την αύξηση των τιμών καταναλωτή το 2026 από 4% σε 4%-5%. Επίσης, μείωσε τις προβλέψεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρέχοντος έτους από 1%-2% σε 0,5%-1%.

