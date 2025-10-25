Ξεκίνησαν κρίσιμες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι εγκαινίασαν σήμερα εμπορικές συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος στη Μαλαισία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθυνόταν προς την Ασία για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, έπειτα από εβδομάδες αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, διεξάγουν διαπραγματεύσεις στην Κουάλα Λουμπούρ, οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της συνόδου της Πέμπτης, γράφουν οι Financial Times.

Αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο ανακοίνωσε εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, γεγονός που ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει με επιπλέον δασμούς 100% επί των κινεζικών εισαγωγών από την 1η Νοεμβρίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιστροφής σε έναν πλήρους κλίμακας εμπορικό πόλεμο.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μία ημέρα αφότου το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για το κατά πόσο το Πεκίνο συμμορφώθηκε με την εμπορική συμφωνία που είχε επιτευχθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ — εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών σε κινεζικές εισαγωγές.

Ο Τραμπ κατευθύνεται στη Μαλαισία για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο πρώτο σκέλος μιας εβδομαδιαίας περιοδείας στην Ασία που περιλαμβάνει στάσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου θα συναντήσει τον Σι.

«Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Πρόεδρο Σι, και εκείνος έχει πολλά να συζητήσει μαζί μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο υπερασπίστηκε τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες — που είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών, ηλεκτρικών οχημάτων και smartphones — κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι θέτει κινεζικές εταιρείες σε λίστες εξαγωγικών απαγορεύσεων.

Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει αισιοδοξία για την έκβαση της συνόδου με τον Σι, αρκετές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσαν ότι το Πεκίνο εμφανίζεται απρόθυμο να αποσύρει τους σχεδιαζόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές, τους οποίους Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικρίνει ως δυσανάλογους.

Το φάσμα ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει ρίξει σκιά στην παγκόσμια οικονομία από τον Απρίλιο, όταν ο Λευκός Οίκος επέβαλε δασμούς 145% στο Πεκίνο και ο Σι αντέδρασε με δασμούς 125% στις αμερικανικές εξαγωγές.

Εκεχειρία και συνέχιση των εντάσεων

Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο κατέληξαν σε προσωρινή εκεχειρία, αναστέλλοντας τους δασμούς — μια συμφωνία που τον Αύγουστο παρατάθηκε έως τις 10 Νοεμβρίου. Και οι δύο πλευρές, ωστόσο, κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβίαση του πνεύματος των διαπραγματεύσεων.

Αφού συναντηθεί με τους ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μαλαισία την Κυριακή, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Ιαπωνία για συνάντηση με τη νέα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι ανακοίνωσε επιτάχυνση των αμυντικών δαπανών της Ιαπωνίας — εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, θα της επιτρέψει να δεσμευθεί για περαιτέρω αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά την επίσκεψη του Τραμπ.