Αλμα 11% για τα κέρδη της Societe Generale

Η γαλλική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 1,52 δισ. ευρώ, πάνω από τις εκτιμήσεις, με ώθηση από την άνοδο 12% στις συναλλαγές ομολόγων και τη μείωση εξόδων και προβλέψεων.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:42

Η Societe Generale ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα από τα αναμενόμενα για το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι συναλλαγές σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν και τα έξοδα μειώθηκαν.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων και συναλλάγματος αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των μετοχών.

Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11% σε 1,52 δισ. ευρώ (1,77 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,31 δισ. ευρώ, χάρη στη μείωση του κόστους και των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους.

Key figures (€ million)3Q253Q24Estimates
Revenue6,6556,8376,569
Costs4,0604,3274,140
Provisions369406380
Net income1,5211,3671,311
CET1 ratio13.7%13.2%13.5%

