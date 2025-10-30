Αλμα 11% για τα κέρδη της Societe Generale

Η Societe Generale ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα από τα αναμενόμενα για το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι συναλλαγές σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν και τα έξοδα μειώθηκαν.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων και συναλλάγματος αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των μετοχών.
Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11% σε 1,52 δισ. ευρώ (1,77 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,31 δισ. ευρώ, χάρη στη μείωση του κόστους και των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους.
|Revenue
|6,655
|6,837
|6,569
|Costs
|4,060
|4,327
|4,140
|Provisions
|369
|406
|380
|Net income
|1,521
|1,367
|1,311
|CET1 ratio
|13.7%
|13.2%
|13.5%