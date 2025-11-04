#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η BP ξεπερνά τις προσδοκίες με άλμα κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 2,21 δισ. δολαρίων, καθώς οι λειτουργικές βελτιώσεις και η αύξηση παραγωγής αντιστάθμισαν τη μείωση των τιμών ενέργειας.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 12:19

Τα κέρδη της BP ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τις λειτουργικές βελτιώσεις και την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου να αντισταθμίζουν τη μείωση των τιμών.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, ο βρετανικός ενεργειακός γίγαντας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 2,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τριμηνιαίο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών διατηρήθηκε και ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε ελαφρώς.

